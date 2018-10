Fenerbahçe-voorzitter Ali Koç heeft naar eigen zeggen een bizar complot tegen Phillip Cocu ontdekt. Drie assistent-trainers van de Nederlandse coach, die inmiddels zijn ontslagen, zouden de Nederlander bewust hebben tegengewerkt zodat hij ontslagen zou worden.

Dat zei Koç in een anderhalf uur durend interview dat woensdag werd uitgezonden op het kanaal van de Turkse club.

De assistenten Turgay Altay, Murat Öztürk en Alper Asci kwamen volgens de Fenerbahçe-preses in opstand nadat Erwin Koeman een aantal taken van hen had overgenomen. "Vervolgens hebben de drie trainers besloten om Cocu niet meer te helpen", zei Koç volgens VI.

"Ze hebben informatie over spelers, wedstrijden en trainingen gelekt naar een derde partij. Daar zaten ook alle videobeelden bij. Alle informatie en statistieken van vorig seizoen zijn stiekem gewist."

'Er hadden ernstige blessures kunnen ontstaan'

Ook zou door de assistenten bewust informatie zijn achtergehouden voor Cocu, die met Fenerbahçe op de teleurstellende vijftiende plaats in de Turkse Süper Lig staat. "Veel spelers klaagden over vermoeidheid", vervolgde Koç.

"Dit kwam doordat de fitnesstrainers informatie over conditieklachten niet hebben doorgegeven aan de trainer. Er is zo zwaar getraind, dat er ernstige blessures hadden kunnen ontstaan. Spelers klaagden daarover, maar ook dat is niet doorgegeven aan Cocu."

Fenerbahçe beleefde beroerde seizoensstart

Cocu is sinds afgelopen zomer trainer bij 'Fener', dat de oud-international van Oranje overnam van PSV. Onder zijn leiding beleefde de Turkse grootmacht een beroerde seizoensstart. De club uit Istanboel strandde in de voorrondes van de Champions League en won pas twee van zijn eerste acht competitiewedstrijden.

De positie van Cocu staat daardoor al langere tijd onder druk. Vorige week boekte hij een broodnodige overwinning in de Europa League (2-0 tegen Spartak Trnava), maar een dag later zette hij met Volkan Demirel, Nabil Dirar en Aatif Chahechouhe drie spelers uit zijn selectie.

Koç heeft niettemin nog het volste vertrouwen in Cocu. "Wij zijn een bepaalde weg ingeslagen en die blijven we volgen. Phillip Cocu blijft 100 procent zeker onze trainer. We laten alle onrust nu achter ons."

