Cristiano Ronaldo heeft zich woensdag bij monde van zijn advocaat Peter Christiansen in ferme bewoordingen gedistantieerd van de aantijgingen aan zijn adres. De van verkrachting beschuldigde sterspeler van Juventus doet de verhalen af als "laster".

De 33-jarige Ronaldo wordt door Kathryn Mayorga ervan beschuldigd dat hij haar negen jaar geleden verkracht heeft in een hotel in Las Vegas. De Amerikaanse deed eind vorige maand haar verhaal in het Duitse blad Der Spiegel.

Ronaldo deed de aanklacht direct af als "nepnieuws" en zei in een eerdere verklaring onschuldig te zijn. Na een periode van mediastilte voelt de Portugese aanvaller zich woensdag genoodzaakt weer van zich te laten horen via zijn advocaat, die benadrukt dat zijn cliënt "alle beschuldigingen in deze zaak met klem ontkent".

Na de vermeende verkrachting schikte Ronaldo in 2010 met Mayorga, die naar eigen zeggen bang was voor vergelding. Hij betaalde haar 375.000 dollar (omgerekend 325.000 euro) aan zwijggeld en uit documenten die via Football Leaks in handen van Der Spiegel waren gevallen, zou blijken dat hij schuld bekend had: "Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren."

Van een schuldbetekenis is echter geen sprake, meent Christiansen. "Hij deed simpelweg wat hem werd geadviseerd door de mensen om hem heen, om een einde te maken aan de krankzinnige beschuldigingen die alleen maar bedoeld zijn om de reputatie kapot te maken van iemand die bekendstaat om zijn harde werk, sportieve kwaliteiten en correcte gedrag."

'Lastercampagne met gestolen en gemanipuleerde documenten'

Ronaldo heeft nooit ontkend dat hij op de bewuste nacht anale seks met Mayorga gehad heeft, maar weerspreekt dat er sprake van verkrachting was. "Zijn standpunt is altijd geweest, en zal altijd blijven, dat wat in 2009 in Las Vegas gebeurd is met wederzijds goedvinden was", aldus Christiansen.

De documenten waarin de Portugese vedette schuld zou bekennen zouden volgens zijn raadsman dus niet echt zijn en vol met verzinsels staan. "Ronaldo is het wel gewend dat hij in het middelpunt van de belangstelling staat, maar het is zeer betreurenswaardig dat er media zijn die deze bewuste lastercampagne met gestolen en makkelijk te manipuleren digitale documenten steunen."

Twee dagen na de publicaties in Der Spiegel heropende de politie van Las Vegas de mogelijke verkrachtingszaak. Ronaldo kan nog wel op de volledige steun van zijn club Juventus en de Portugese voetbalbond rekenen, maar twee belangrijke sponsoren hebben hun zorgen geuit.

Nike zegt bezorgd te zijn over de "verontrustende aantijgingen" en zegt de situatie nauwlettend in de gaten te blijven houden, terwijl EA Sports de beeltenis van Ronaldo - het gezicht van de game FIFA 19 - van de site verwijderd heeft.

