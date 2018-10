Georginio Wijnaldum acht het Nederlands elftal zeker niet kansloos in de Nations League-wedstrijd van zaterdag tegen Duitsland. De middenvelder vindt wel dat Oranje dan minimaal hetzelfde niveau moet halen als in de tweede helft van de voorgaande interland op bezoek bij Frankrijk.

"We waren daarin niet bang. We wilden laten zien hoe goed wij kunnen voetballen en dat zij ook rekening met ons moesten houden. Dat moeten we nu weer gaan doen", zegt Wijnaldum woensdag in Zeist, waar hij en zijn teamgenoten zich voorbereiden op de wedstrijd tegen Duitsland en het oefenduel met België drie dagen later.

Nederland kwam tegen Frankrijk na een matige eerste helft na rust verrassend op gelijke hoogte en had in het vervolg ook kansen op meer, maar door één moment van onoplettendheid in de verdediging werd er alsnog met 2-1 verloren van de kersverse wereldkampioen.

Nederland treft Duitsland misschien wel op het juiste moment. 'Die Mannschaft' werd afgelopen zomer al in de groepsfase uitgeschakeld op het WK in Rusland en bovendien bestaat het geraamte van het elftal uit spelers van Bayern München, dat in een behoorlijke vormcrisis verkeert.

"Ik wil niet zeggen dat de sleet erop zit bij Duitsland", vertelt Wijnaldum. "Zij hebben in de afgelopen jaren ons ook weleens zien spelen en dan kunnen ze ook van ons denken dat we te pakken zijn. Na een slecht WK wordt al snel zoiets over een land geroepen. Maar feit blijft dat wij een topdag nodig hebben om Duitsland te kunnen verslaan."

'Ik voetbal niet voor mensen die zeggen dat ik niet in Nederlands elftal thuishoor'

In Nederland keert het enthousiasme over de nationale ploeg niet alleen langzaamaan weer terug door de wedstrijd tegen Frankrijk, maar ook door de prestaties van Ajax en PSV in de Champions League. Zo hielden de Amsterdammers met de internationals Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Daley Blind op het veld Bayern knap op een 1-1-gelijkspel.

"Ik wil niet gelijk zeggen dat het Nederlandse voetbal aan het opkrabbelen is", aldus Wijnaldum. "Dat wil ik pas doen als de clubs het seizoenen lang achter elkaar laten zien. Dit is pas één seizoen. Er is in elk geval een begin. We moeten zorgen dat het voor langere tijd zo blijft en er uiteindelijk meer clubs in de Champions League spelen."

Wijnaldum was tegen Frankrijk een van de spelers die indruk maakten aan de kant van Nederland. De vijftigvoudig international deed daarmee de kritiek van de buitenwacht verstommen dat hij alleen bij zijn club Liverpool, waar hij onder anderen de zomeraankoop Fabinho op de bank houdt, uit de verf komt.

"Ik voetbal niet voor mensen die zeggen dat ik niet in het Nederlands elftal thuishoor. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik daarin wel thuishoor. Dat laat ik wekelijks zien in de Premier League. Ik moet in het Nederlands elftal wel constanter worden. Dat is het enige."

Nederland neemt het zaterdag om 20.45 uur in de al uitverkochte Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op tegen Duitsland en speelt dinsdag eveneens om 20.45 uur in het naar alle waarschijnlijkheid ook goedgevulde Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen België.