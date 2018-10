ADO Den Haag-aanvaller Abdenasser El Khayati wil graag een carrière als international en staat daarbij open voor Oranje zolang hij geen uitnodiging krijgt van Marokko.

"Mijn eerste keuze ligt bij Marokko, maar als Nederland eerder belt, graag. Dat zou voor mij ook een enorme eer zijn. Ik wil gewoon graag een interlandcarrière", aldus de Nederlandse Marokkaan tegen Voetbal International.

De 29-jarige El Khayati maakt dit seizoen indruk bij ADO Den Haag met zeven doelpunten in acht wedstrijden. Daarmee moet de geboren Rotterdammer alleen Heracles-spits Kristoffer Peterson voor zich dulden.

"Vorige week werd de selectie van Marokko bekend, ik zat er weer niet tussen. Terwijl ik toch niet veel meer kan laten zien dan dit, ik ben een van de topscorers van de Eredivisie."

De aanvaller erkent dat er in de Marokkaanse selectie veel concurrentie is op zijn positie. "Mark Wotte, werkzaam bij de Marokkaanse bond, zei dat ook tegen me. Er lopen daar gewoon veel goede spelers op mijn plek. Dan heb je het over Younès Belhanda, van Galatasaray, Hakim Ziyech die het geweldig doet bij Ajax en Mbark Boussoufa die terecht heel veel krediet heeft."

'Ziyech had ook voor Oranje kunnen spelen'

El Khayati vergelijkt zijn situatie met die van Ajax-middenvelder Ziyech. "Als de KNVB eerder naar Ziyech had gebeld, dan had hij nu wellicht voor Oranje gespeeld. Zo sta ik er ook in."

De Nederlandse Marokkaan speelde vier jaar geleden nog voor de amateurs van Kozakken Boys. Daar verdiende hij een transfer naar League Two-club Burton Albion. Vervolgens ging El Khayati naar Championship-club Queens Park Rangers, dat hem in de zomer van 2017 definitief verkocht aan ADO.