Kevin Strootman legt zich niet neer bij een reserverol in het Nederlands elftal. De 28-jarige middenvelder werd door bondscoach Ronald Koeman in de voorgaande interland in de Nations League tegen Frankrijk (2-1-nederlaag) gepasseerd ten faveure van Frenkie de Jong.

"Ik moet gewoon zorgen dat de bondscoach niet om mij heen kan", vertelt Strootman woensdag in Zeist, waar Oranje zich voorbereidt op de wedstrijden tegen Duitsland (zaterdag in Amsterdam) in de Nations League en België (dinsdag in Brussel) in vriendschappelijk verband.

"Ik snap ook wel dat ik de laatste jaren minder heb gespeeld in het Nederlands elftal. Maar ik speelde wel goed voor mijn club. Dan ga je dingen analyseren en vraag je je af hoe dat komt. Ik weet het antwoord niet precies, maar weet wel dat het beter moet."

Strootman gaf eind vorige maand na afloop van de Europa League-wedstrijd van zijn club Olympique Marseille tegen Eintracht Frankfurt (1-2-nederlaag) nog te kennen dat hij vindt dat er soms te kritisch naar zijn optredens in het Nederlands elftal wordt gekeken.

"Ik weet dat mijn laatste wedstrijd voor Oranje niet top was, maar in een negatievere spiraal is alles wat je doet negatief. Ook als ik normaal speel, wordt het uitgelicht als slecht."

'Voor het Nederlands elftal goed dat er weer nieuwe talenten opstaan'

Strootman kreeg niet alleen tegen Frankrijk een tik te verwerken, maar werd drie dagen daarvoor in de oefenwedstrijd tegen Peru (2-1-zege) al in de rust naar de kant gehaald en moest toen ook al plaatsmaken voor de destijds debuterende De Jong.

"Dat is natuurlijk niet wat ik wil", zegt hij. "Maar voor het Nederlands elftal is het wel goed dat er weer nieuwe talenten opstaan. En voor mij uiteindelijk ook, want van concurrentie word je beter."

Strootman mag stiekem hopen op speeltijd tegen Duitsland of België, aangezien Davy Pröpper zich heeft afgemeld met een blessure en Koeman heeft besloten geen vervanger op te roepen voor de middenvelder van Brighton & Hove Albion.

"Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We zien het wel. Het enige wat ik kan doen, is het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken", aldus de 42-voudig international, die onder leiding van de voorgaande bondscoaches nog regelmatig de aanvoerdersband droeg.

'Strootman een van de jongens die een leider kan zijn in de groep'

Strootman lijkt er niet voor te hoeven vrezen dat hij überhaupt niet meer opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal, want Koeman liet zich na de wedstrijd tegen Frankrijk nog lovend over hem uit.

"We willen hem erbij houden. Hij is een van de jongens die een leider kan zijn in de groep. Maar deze wedstrijd kozen we voor een wat andere bezetting. Wijnaldum wat meer naar voren en Pröpper en Frenkie daarachter. Dat ging namelijk goed in de tweede helft tegen Peru. Dan moet ik dat doen. Als ik denk dat ik iets moet doen, dan doe ik dat."

Strootman verruilde afgelopen zomer AS Roma na vijf jaar voor Olympique Marseille, dat 28 miljoen euro voor hem neerlegde en waarvoor hij inmiddels acht offciële wedstrijden heeft gespeeld.

Nederland neemt het zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op tegen Duitsland en speelt dinsdag eveneens om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen België.