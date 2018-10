Ronald Koeman leeft met een fitte selectie toe naar de interlands tegen Duitsland en België. De bondscoach van het Nederlands elftal traint woensdag opnieuw met een volledige spelersgroep van 24 internationals.

Frenkie de Jong heeft geen last meer van de kuitblessure die hem de laatste duels met Ajax aan de kant hield. "Ik had zondag al tegen AZ kunnen invallen, maar ben toen uit voorzorg aan de kant gebleven", zei hij. "Maar nu ben ik weer voor de volle 100 procent fit."

Oranje ontvangt zaterdag Duitsland in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA voor een wedstrijd in de nieuwe Nations League. Rondom dat duel wordt afscheid genomen van Rafael van der Vaart en Dirk Kuijt.

De formatie van Koeman neemt het drie dagen later (aftrap om 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel in Brussel op tegen België.

Later dit jaar treft Oranje in de Nations League nogmaals Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen).