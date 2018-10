De Belgische politie heeft woensdag een inval gedaan bij onder meer topclubs Club Brugge, Anderlecht en Standard Luik in verband met een grote corruptiezaak. Daarbij werd onder anderen Brugge-trainer Ivan Leko opgepakt.

De politie doet bij 57 invallen, waarvan 44 in België en 13 in het buitenland, onderzoek naar zowel financiële fraude door makelaars bij transfers als matchfixing in het Belgische topvoetbal. Ook bij KRC Genk, KAA Gent, KSC Lokeren, KV Kortrijk, KV Mechelen en KV Oostende zijn huiszoekingen gedaan of nog aan de gang.

Eerder op de dag werd Mogi Bayat, een van de machtigste voetbalmakelaars van België, al meegenomen voor verhoor. Datzelfde geldt voor oud-Anderlecht-bestuurder Herman Van Holsbeeck, topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière en makelaar Dejan Veljkovic.

Arbiter Delferière floot tussen januari 2011 en november 2012 zes wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. Vertenten leidde in totaal zes duels in de Jupiler League, die tegenwoordig de Keuken Kampioen Divisie heet.

Het Belgische federaal parket meldt dat verschillende dossiers en documenten in beslag zijn genomen en dat het zich bij het onderzoek naar matchfixing vooral richt op twee duels van vorig seizoen. "Een groot aantal personen werd van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over een eventuele aanhouding."

Voetbalmakelaar Mogi Bayat (rechts) met erevoorzitter Roger Vanden Stock van Anderlecht

Westerlo-voorzitter diende al eerder klacht in

De club Westerlo stond mogelijk aan de basis van het onderzoek. Voorzitter Herman Wynants bevestigde vorig jaar al een klacht tegen Bayat te hebben ingediend wegens "wedstrijdfraude". Bij welke partij hij dat destijds deed, is nog niet helemaal duidelijk.

Excelsior Moeskroen moest op de slotdag van het seizoen 2016/2017 van Kortrijk winnen om degradatie te ontlopen en deed dat op een wijze die destijds al als dubieus beschouwd werd. Bayat was zaakwaarnemer van spelers van beide clubs. Westerlo degradeerde door de gang van zaken.

Topclubs maken zich vooralsnog weinig zorgen

Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zegt tegen VTM Nieuws zich nog weinig zorgen te maken over de politie-inval. "Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen", aldus de preses.

Anderlecht meldt in een verklaring dat de inval in Brussel niets van doen heeft met matchfixing. "De huiszoeking maakt deel uit van een onderzoek naar praktijken van makelaars. De club verleent haar volledige medewerking en geeft verder geen commentaar."

Bij Standard hebben de huiszoekingen naar verluidt eveneens te maken met transfers van makelaar Bayat, die onder anderen de voormalige FC Twente-trainer Michel Preud'homme en spelers Adrien Trebel, Dieumerci Ndongala en Obbi Oulare naar de club haalde. Ook drie door makelaar Veljkovic tot stand gekomen transfers naar Luik zouden verdacht zijn.

Belgische sport al langer in de ban van matchfixing

De Belgische sportwereld wordt al langer beheerst door onderzoeken naar matchfixing. Zo werd in maart van dit jaar het gokgedrag van twee spelers van KAS Eupen onderzocht na een verdachte uitslag in de laatste speelronde van de reguliere competitie.

Daarnaast werden in juni bij een groot aantal huiszoekingen dertien arrestaties verricht in verband met matchfixing in het tennis.

Bij Club Brugge, dat achter Genk momenteel tweede staat in de competitie, staan onder anderen Nederlanders Arnaut Danjuma Groeneveld (die voor het eerst in de selectie van Oranje zit), Stefano Denswil en Ruud Vormer onder contract.

