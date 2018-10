Memphis Depay voelt zich nog niet helemaal senang in de spits bij het Nederlands elftal. De 24-jarige speler van Olympique Lyon vindt dat hij wat vaker kan worden gezocht en hoopt dan ook dat dit in de komende twee interlands tegen Duitsland en België gebeurt.

"Ik heb soms nog het gevoel dat ik op een eiland sta. En dat is een beetje een klotegevoel. Dan zwem je overal tussenin", zei Memphis dinsdag in Zeist, waar de spelers van Oranje begonnen met de voorbereiding op de wedstrijden tegen de Duitsers (Nations League) en de Belgen (vriendschappelijk).

"Dat hebben we vooral tegen de grote landen gezien. In de tweede helft tegen Frankrijk iets minder, maar in de eerste helft kreeg ik heel weinig ballen. Ik ben wel iemand die aan de bal moet komen."

Memphis is niet iemand die zich stilhoudt als iets hem niet zint. Ook na de wedstrijd tegen Frankrijk heeft hij zijn mening gegeven, maar dat moet volgens hem niet groter gemaakt worden dan het is.

"Ik baal als ik een wedstrijd heb gespeeld waarin ik weinig de bal heb gekregen. Daar kan ik niet goed tegen. Dat gooi ik dan ook zeker in de groep. Maar mijn teamgenoten weten ook wel dat ik graag de bal wil. Alleen is dat in sommige wedstrijden wat moeilijker, zoals tegen Frankrijk."

'Heb bij Lyon meeste keypasses achter mijn naam staan'

Memphis ziet zichzelf ook niet als een echte spits. Hij is geen statisch type dat graag als aanspeelpunt de bal vasthoudt met twee centrale verdedigers in zijn nek. Hij laat zich liever regelmatig terugzakken naar de middenlijn, om van daaruit de actie aan te gaan.

"Ik heb dit seizoen bij Lyon de meeste keypasses achter mijn naam staan. Dat zegt ook wel iets over mijn rol in het team. Ik zet ook mensen vrij voor het doel. Ik kan met mijn snelheid ook goed de ruimtes induiken. Zo moet ik worden benut. Daar moeten we op leren spelen."

Memphis is in elk geval blij met het vertrouwen dat hij krijgt van bondscoach Ronald Koeman. Hij had in de eerste zes wedstrijden onder diens leiding telkens een basisplaats. Daarin maakte hij drie doelpunten en leverde hij één assist.

"Dat is prettig, maar ik moet het nog steeds iedere wedstrijd laten zien. Ik weet dat ik belangrijk kan zijn voor dit Oranje, maar zaak is om nog belangrijker te worden. Dat zit hem niet zozeer in het maken van doelpunten, maar meer dat ik sterk speel."

'We hebben talentvolle, goede groep met veel potentie'

Memphis acht Nederland in staat om een goed resultaat neer te zetten tegen Duitsland en België. Met name tegen de Duitsers wordt dat belangrijk, aangezien Oranje de laatste plaats bezet in groep A, wat aan het einde van de rit degradatie naar de B-divisie betekent.

"Ik denk dat we een talentvolle, goede groep hebben met veel potentie. Maar de volgende stap moet zijn dat we ook een keer een grote wedstrijd gaan winnen. Tegen Duitsland en België hebben we die kans", aldus de Lyon-aanvaller.

"Ik denk dat dit echt heel veel kan betekenen voor het vertrouwen en voor de spirit in het team. Alleen door resultaat te halen, kunnen we uiteindelijk bewijzen dat we goed bezig zijn."

Nederland neemt het zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op tegen Duitsland en speelt dinsdag eveneens om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen België.