Lineth Beerensteyn en Loes Geurts durven zich niet hardop uit te spreken over een mogelijke vaste basisplaats bij de Oranjevrouwen. De spits en de doelvrouw blonken uit tijdens de 1-2-zege op Denemarken in de play-offs voor het WK en bezorgen bondscoach Sarina Wiegman moeilijke keuzes.

"Ik zit lekker in m'n vel, bij mijn club Bayern München gaat het ook lekker", zei Beerensteyn dinsdag in het Deense Viborg tegen Veronica. "Je kunt inderdaad zeggen dat ik in de vorm van mijn leven ben."

De 21-jarige Beerensteyn maakte beide treffers van Oranje in Denemarken. Vrijdag in de heenwedstrijd (2-0-zege) in Breda scoorde ze ook al eenmaal. Door de dubbele zege plaatst Oranje zich voor de finale van de play-offs, waarin op 5 en 13 november Zwitserland de tegenstander is.

Beerensteyn speelde op de plek van Vivianne Miedema. De vaste spits van Oranje heeft liefst 51 interlandtreffers op haar naam staan, maar is pas net terug van een blessure. "Als ik er sta, wil ik het gewoon zo goed mogelijk invullen", zei Beerensteyn. "Dat heb ik vandaag weer laten zien."

Zowel in Breda als in Viborg scoorde de 1,61 meter lange Beerensteyn met een kopbal. "Jaren geleden heeft Sarina tegen me gezegd dat ik slecht kan koppen. Ik heb nu wel bewezen dat ik op dat vlak verbeterd ben", lachte de spits.

Geurts heeft na terugkeer veel meer plezier

Keeper Geurts onderscheidde zich in zowel de thuis- als uitwedstrijd tegen Denemarken met een paar fraaie reddingen. In 180 minuten moest ze alleen een treffer uit een penalty incasseren.

De 32-jarige keeper van Göteburg FC was zelfs even helemaal gestopt met voetbal. Ze speelde haar eerste interlands sinds juni 2017, omdat eerste keus Sari van Veenendaal na een blessure pas net weer fit is.

"Het voelt fantastisch om zo belangrijk te zijn", vertelde Geurts. "Nadat ik een tijdje gestopt was, heb ik zo veel meer plezier in het voetballen gekregen. Voetbal is heel belangrijk, maar niet aller belangrijkste in het leven. Wie weet sta ik er de volgende keer niet meer in. Daarom geniet ik er nu extra van."

Beerensteyn zou geen moeite hebben met reserverol

Wiegman sprak kort na de uitzege op Denemarken al van een luxeprobleem en gaf aan dat er "een echte concurrentiestrijd" om de spitspositie en in het doel bij de Oranjevrouwen is.

Beerensteyn durft niet te voorspellen of ze in november in de cruciale duels met Zwitserland opnieuw in de basis staat. "Lastige vraag. We zijn een goed collectief van 23 speelsters. De coach bepaalt", zei de spits bescheiden.

Ze zou in ieder geval geen moeite hebben met een reserverol. "Als we ons maar voor het WK in Frankrijk plaatsen, dan zul je mij niet horen klagen. Ik heb er alle vertrouwen in."