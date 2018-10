Bondscoach Sarina Wiegman is heel blij met de manier waarop de Oranjevrouwen zich dinsdag voor de finaleronde van de play-offs om een WK-ticket plaatsten.

Nederland kwam al na vijf minuten op achterstand tegen Denemarken, maar liet zien over de nodige veerkracht te beschikken. Lineth Beerensteyn kopte snel de gelijkmaker binnen en tekende in blessuretijd zelfs voor de winnende treffer (1-2).

"Die snelle achterstand was natuurlijk niet de bedoeling, maar we maakten op geweldige wijze de 1-1. De mentale weerbaarheid is goed in het team en dat is nu ook weer gebleken", zei Wiegman in het Deense Viborg tegen Veronica.

"De verwachte storm van Denemarken viel in mijn ogen wel mee, al ging er bij het eerste doelpunt veel fout bij ons. Soms waren we de bal te snel kwijt, maar ik ben heel blij dat de wedstrijd zo gelopen is. Het was echt een finale."

'Concurrentiestrijd in spits is enorme luxe'

Wiegman is vooral onder de indruk van wat Beerensteyn, die de voorkeur kreeg boven Vivianne Miedema, liet zien tegen de Denen. "Lineth heeft het eerder al hartstikke goed gedaan en dat was nu weer het geval. Ze is ontzettend explosief en heeft laten zien dat ze in vorm is."

De 22-jarige Miedema was altijd verzekerd van een basisplaats, maar begon vorige week in de heenwedstrijd al op de bank vanwege een lichte blessure. Volgens Wiegman is het geen vanzelfsprekenheid dat Miedema in de beslissende wedstrijden tegen Zwitserland, die in november worden gespeeld, weer in de basis staat.

"Als je deze wedstrijd ziet, lijkt het me logisch dat er sprake is van een concurrentiestrijd", benadrukt de bondscoach. "Het zijn twee totaal verschillende type spitsen. Miedema is dodelijk in het strafschopgebied en Lineth brengt explosiviteit met zich mee. Dit is een enorme luxe voor mij."