Frenkie de Jong vindt alle loftuitingen aan zijn adres af en toe wat overdreven. De pas 21-jarige middenvelder werd na zijn eerste paar wedstrijden in het Nederlands elftal en zijn sterke optredens bij Ajax dit seizoen door menigeen bestempeld als de redder van het Nederlandse voetbal.

"Dat ben ik zeker niet. Ik heb immers nog maar twee interlands gespeeld en ben nog niet eens volwaardig basisspeler", zei hij dinsdag in Zeist, waar de spelers van Oranje de voorbereiding begonnen op de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (zaterdag in Amsterdam) en de oefenwedstrijd tegen België (dinsdag in Brussel).

"Ach, ik trek me er ook niet zoveel van aan wat andere mensen zeggen. Ik blijf gewoon mijn ding doen. Ik ga er zeker niet door zweven. Ik sta nog gewoon met beide benen op de grond. Zo zit ik als persoon in elkaar."

De Jong, opgeleid door Willem II maar drie jaar geleden voor het symbolische bedrag van 1 euro overgenomen door Ajax, krijgt er zelf allemaal maar weinig van mee, al wordt hij er hier en daar wel regelmatig op geattendeerd.

"Ik kijk geen talkshows meer. Dat deed ik vroeger wel, maar nu expres niet meer. Maar aan sommige dingen ontkom je niet. Ik heb natuurlijk ook van die apps over voetbal. En anders krijg ik het wel doorgestuurd van vrienden ofzo. Dan lees je weleens wat."

De Jong maakte begin juni debuut voor Nederland

De Jong maakte begin juni in de tweede helft van de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Peru zijn debuut voor Nederland en speelde een paar dagen later negentig minuten in de met 2-1 verloren Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk.

De spelmaker kreeg na die confrontaties vanuit alle hoeken complimenten voor de durf die hij in zijn spel legde en het initiatief dat hij pakte. Ook van bondscoach Ronald Koeman en dat herhaalde hij dinsdag nog maar weer eens op zijn persconferentie.

"Het is duidelijk dat hij in de tweede helft tegen Peru en in de wedstrijd tegen Frankrijk goed gepresteerd heeft. Je zou kunnen zeggen dat hij reeds een volwaardig international is, al is dat qua leeftijd nog niet zo. Maar wat goed is komt snel."

De Jong was lange tijd nog een twijfelgeval voor de wedstrijden tegen Duitsland en België. Hij miste de laatste vier duels van Ajax (met Fortuna Sittard, Te Werve, Bayern München en AZ) vanwege een kuitblessure, maar daar heeft hij inmiddels geen last meer van.

"Ik zat zondag tegen AZ weer op de bank en had eventueel kunnen spelen, maar we hebben geen risico genomen. Ik kan tegen Duitsland gewoon in actie komen. Ik ben weer helemaal fit. Honderd procent."

De Jong kent belang van wedstrijd tegen Duitsland

De Jong kent het belang van de wedstrijd tegen Duitsland. Nederland staat door de nederlaag tegen Frankrijk derde en laatste in groep A. De ploeg die laatste wordt in de poule, degradeert naar de B-divisie.

"Als we dus nog wat willen, zullen we een goed resultaat moeten halen. Het liefst winnen. Daar gaan we vol voor. Makkelijk zal het natuurlijk niet worden, want Duitsland is gewoon nog een topland. Voor ons is het alleen maar mooi om ons daarmee te meten", laat hij weten.

"Hopelijk mag ik spelen. Zulke wedstrijden maken je als jongeling alleen maar beter dus voor mij zou dat mooi zijn. Maar het gaat uiteraard om het team. Nederland is van oudsher een groot land en dat willen we ook weer worden."

Nederland neemt het zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op tegen Duitsland en speelt dinsdag eveneens om 20.45 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen België.