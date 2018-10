De Oranjevrouwen mogen blijven hopen op deelname aan het WK van volgend jaar in Frankrijk. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman plaatste zich dinsdag in Viborg dankzij een 1-2-overwinning op Denemarken voor de finale van de play-offs.

Nederland had de heenwedstrijd vorige week al met 2-0 gewonnen en dus was een nipte zege in de return meer dan genoeg om door te gaan.

In de strijd om het felbegeerde WK-ticket volgt begin november een beslissend tweeluik met Zwitserland. De Zwitsers hadden dinsdag voor eigen publiek aan een 1-1-gelijkspel tegen België genoeg om door te gaan.

De Oranjevrouwen begonnen dramatisch aan het treffen met Denemarken in de Energi Viborg Arena, want na vijf minuten stonden de Scandinaviërs al op voorsprong dankzij een benutte penalty van Nadia Nadim. Spits Lineth Beerensteyn tekende vlak daarna voor de gelijkmaker en bezorgde Nederland in blessuretijd zelfs nog de zege.

Bondscoach Wiegman bracht ten opzichte van het eerste duel geen wijzigingen aan in haar basiself. Dat betekende dat spits Vivianne Miedema en keeper Sari van Veenendaal, die net zijn hersteld van blessures, weer op de bank begonnen. Ajax-verdediger Kika van Es speelde haar vijftigste interland voor Oranje.

Fout Bloodworth helpt Denemarken in zadel

Denemarken was door het verlies van vorige week in Breda gebrand op een snel doelpunt en werd direct in het zadel geholpen door Nederland. Pernille Harder brak door aan de rechterkant en was even later Dominique Bloodworth te snel af, waarna ze in strafschopgebied door de verdediger van Oranje onderuit werd gehaald. Nadim maakte vanaf elf meter geen fout en bezorgde Denemarken de gewenste droomstart.

Heel lang kon de thuisploeg daar niet van genieten, want het nauwelijks aangeslagen Oranje kwam twee minuten later al op gelijke hoogte dankzij Beerensteyn. De 21-jarige spits, in de heenwedstrijd al belangrijk met een doelpunt, kopte een voorzet van Desiree van Lunteren op fraaie wijze achter keeper Line Johansen.

Die belangrijke uittreffer sterkte Oranje, dat via Sherida Spitse, Beerensteyn (beiden schot naast) en Bloodworth (kopbal naast) kleine mogelijkheden kreeg. Na een klein half uur was Spitse wederom dicht bij de openingstreffer, maar de middenvelder zag haar vrije trap van zo'n dertig meter op de lat belanden.

Denemarken stelde daar niet heel veel tegenover. De thuisploeg liet zich wel veel voor het Oranje-doel zien, maar veel meer dan een schot van Sofie Junge Pedersen (twee meter over) leverde die dreiging niet op. In de laatste seconden van de eerste helft mocht Beerensteyn nog alleen op de Deense keeper aflopen, maar tot de verbazing van veel Oranje-spelers had scheidsrechter Sara Persson al voor de rust gefloten.

Aanvoerder Harder mist grote kansen

De Denen moesten na rust nog drie keer scoren om door te gaan en leken goed te beginnen aan die zware opdracht. De bal belandde na een indraaiende corner gevaarlijk in het strafschopgebied, maar de hand van keeper Loes Geurts en de paal voorkwamen een achterstand.

Juist op het moment dat Nederland daarna het heft weer in handen leek te nemen, kreeg de thuisploeg in enkele minuten twee grote kansen door geklungel achterin bij Oranje. Eerst schoot Harder van dichtbij rakelings over en vlak daarna stuitte de Deense aanvoerder van dichtbij op Geurts.

Voor Oranje waren echte kansen schaars in de tweede helft. Beerensteyn was verreweg de gevaarlijkste speler bij de bezoekers, maar de meeste aanvallen van Oranje liepen op de rand van het strafschopgebied spaak.

Hoewel het in de slotfase vooral tegenhouden was voor Oranje, bleef de ploeg van Wiegman redelijk simpel overeind. Nederland pakte in blessuretijd dankzij uitblinker Beerensteyn zelfs nog de winst - de spits werkte van dichtbij binnen - en kan zich opmaken voor de beslissende play-off.