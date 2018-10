De FIFA wil dat het aantal voetballende meisjes en vrouwen in 2026 wereldwijd verdubbeld is naar 60 miljoen. Om dat te bewerkstelligen presenteerde de wereldvoetbalbond dinsdag een strategisch plan.

"Als de eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de FIFA ben ik er trots op dat ik deze mondiale strategische campagne voor het vrouwenvoetbal mag leiden", zegt Fatma Samoura op de site van de FIFA.

"Vrouwenvoetbal is een topprioriteit voor de FIFA. Met dit nieuwe project zullen we met alle 211 aangesloten lidstaten samenwerken om het vrouwenvoetbal te bevorderen." De bond maakt niet bekend hoeveel geld er met het project gemoeid is.

De FIFA wil er binnen vier jaar voor zorgen dat er in alle landen een competitie en een structuur voor vrouwenvoetbal is. Bovendien moet in 2022 minimaal een derde van de leden in de verschillende FIFA-comités vrouwelijk zijn.

"We willen de commerciële waarde van het vrouwenvoetbal verhogen en de structuur van de sport verbeteren. We zullen er alles aan doen om een duurzame sport te creëren", zegt de Senegalese bestuurder.

"Het belangrijkste is dat we voetbal wereldwijd voor jonge meisjes bereikbaar maken", aldus Samoura. "Vrouwelijke onafhankelijkheid is enorm belangrijk, nu nog meer dan voorheen."