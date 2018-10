Pablo Rosario vindt dat het moment waarop hij werd weggestuurd uit de jeugdopleiding van Ajax hem sterker heeft gemaakt. De 21-jarige middenvelder van PSV werkte dinsdag zijn eerste training bij Oranje af.

Rosario droomde als klein kind al van het Nederlands elftal. "Toen ik werd weggestuurd bij Ajax, was ik er nog meer op gebrand om te laten zien dat ik het kon halen", zegt hij tegen FOX Sports.

"Ik wilde minimaal hetzelfde, maar het liefst méér bereiken dan de jongens die toen wel mochten blijven. Uiteindelijk is dat het beste dat me kon overkomen."

Nadat hij vier jaar geleden te licht werd bevonden door Ajax, vertrok de geboren Amsterdammer naar Almere City. In Flevoland veroverde Rosario snel een basisplaats en wekte hij de belangstelling van PSV.

De middenvelder speelt sinds medio 2016 in Eindhoven, maar heeft pas dit seizoen onder de nieuwe trainer Mark van Bommel een basisplaats. Bondscoach Ronald Koeman is inmiddels ook overtuigd van de kwaliteiten van de controleur en selecteerde Rosario voor de duels met Duitsland en België.

"Ik ben altijd in mezelf blijven geloven", zegt Rosario. "De trainerswissel bij PSV heeft goed voor me uitgepakt. Het kan raar en hard gaan in het voetbal. Maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn."

Rosario komt uit gebroken gezin met acht broers en zussen

Het succes is Rosario niet komen aanwaaien, zo was zes jaar geleden al te zien in de documentaire De prijs van de hemel. Filmmaker Jack Janssen volgde het talent een jaar en liet niet alleen zien hoe goed hij kon voetballen.

Rosario groeide op in een gebroken gezin met een moeder die soms de huur niet kon betalen en een vader uit de Dominicaanse Republiek die er ook niet altijd voor hem was. Op school spijbelde hij regelmatig.

"Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de familie er voor me was", zegt Rosario nu. "We hebben dit eigenlijk met z'n allen gedaan. Mijn vader en moeder zitten zaterdag zeker op de tribune, net zoals mijn acht broers en zussen. Het zal wel druk worden, want ik heb echt heel veel ooms en tantes."

De Nations League-wedstrijd tegen Duitsland begint zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later staat in Brussel het oefenduel met België op het programma.