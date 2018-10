De Oranjevrouwen beginnen dinsdagavond zonder spits Vivianne Miedema en keeper Sari van Veenendaal aan de return tegen Denemarken in de play-offs van de kwalificatie voor het WK 2019.

De twee spelers ontbraken afgelopen vrijdag in de heenwedstrijd (2-0-winst) ook in de basiself. De 22-jarige Miedema kampte met een lichte blessure en Van Veenendaal (28) begon op de bank wegens een gebrek aan wedstrijdritme.

Bondscoach Sarina Wiegman achtte Miedema en Van Veenendaal fit genoeg voor een basisplek in de return, maar ze besloot geen wijzigingen aan te brengen in haar opstelling. Dat betekent dat Loes Geurts het doel verdedigt en Lineth Beerensteyn weer in de spits staat.

De 21-jarige Beerensteyn was in de heenwedstrijd belangrijk door na 21 minuten voor de openingstreffer te zorgen in Breda. Shanice van de Sanden tekende vlak voor rust voor de 2-0, waardoor Oranje een goede uitgangspositie heeft voor de return.

Vijftigste interland voor Van Es

Kika van Es bezet net als vorige week de linksbackpositie tegen Denemarken. Voor de verdediger, die afgelopen zomer de overstap maakte van FC Twente naar Ajax, is het haar vijftigste interland voor Oranje.

Als Nederland standhoudt tegen Denemarken, dan wacht de ploeg van Wiegman nog een beslissende play-off tegen België of Zwitserland. De return tussen die landen staat dinsdag om 19.00 uur op het programma. De eerste ontmoeting eindigde in een 2-2-gelijkspel.

Het eerste fluitsignaal bij Denemarken-Nederland klinkt om 18.00 uur in de Energi Viborg Arena.

Opstelling Oranje: Geurts; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Spitse, Groenen, Van de Donk; Van de Sanden, Beerensteyn en Martens.

Opstelling Denemarken: Johansen; Theresa, Boye, Arnth, Veje; Troelsgaard, Christiansen, Junge, Thögernsen; Nadim en Harder.