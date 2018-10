Bondscoach Joachim Löw is niet bang dat de Duitse ploeg negatieve gevolgen van de huidige crisis bij Bayern München ondervindt. De 'Mannschaft' speelt zaterdag tegen Oranje in de Nations League.

"In het verleden was het vaak zo dat spelers die bij hun club niet in topvorm waren, in de nationale ploeg mooie prestaties neer hebben gezet", zei Löw dinsdag op een persconferentie. "De spelers van Bayern hebben bovendien genoeg ervaring."

De 'Rekordmeister' wist al vier duels op rij niet te winnen. Vorige week mocht Bayern niet klagen dat het Champions League-duel met het sterkere Ajax in een 1-1-gelijkspel eindigde en zaterdag werd thuis in de Bundesliga met liefst 0-3 verloren van Borussia Mönchengladbach.

Ondanks die zwakke resultaten heeft Löw liefst zeven spelers van Bayern opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Frankrijk: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Niklas Süle, Serge Gnabry, Joshua Kimmich en Thomas Müller.

Middenvelder Leon Goretzka haakte dinsdag bovendien af met spierklachten en werd vervangen door ploeggenoot Gnabry. Arsenal-doelman Bernd Leno werd bij de groep gehaald als de vervanger van de geblesseerde Kevin Trapp.

"Gelukkig heb ik als clubtrainer veel ervaring met degradatievoetbal", grapte Löw. Onder leiding van de 58-jarige trainer degradeerden Karlsruher SC en het Turkse Adanaspor, al moest Löw al vertrekken voordat het seizoen ten einde was.

Löw oneens met kritiek van Klopp

Löw zei tijdens de persconferentie dat hij het oneens is met de kritiek van Jürgen Klopp op de Nations League. De manager van Liverpool noemde de nieuwe landencompetitie "het meest zinloze toernooi ooit" en vreesde voor zwaardere fysieke belasting van zijn spelers.

"Voor mij als bondscoach is de Nations League een geweldige vinding. We spelen tegen toplanden, waarbij er iets op het spel staat. Ik heb dat liever dan dat we tegen kleinere landen moeten spelen", zei Löw.

Toch begrijpt de bondscoach het standpunt van Klopp. "De clubtrainers hebben zulke competitieve interlands niet graag. Veel spelers bij clubs als Liverpool, Manchester City of Bayern München zijn dan lange tijd weg. Trainers hebben niet de mogelijkheid om op een normale manier te trainen."

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam begint zaterdag om 20.45 uur.

Duitsland speelde zijn eerste duel in de Nations League met 0-0 gelijk tegen Frankrijk, dat vervolgens met 2-1 van Oranje won.