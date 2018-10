Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal geeft toe dat hij relatief veel debutanten heeft opgeroepen voor de komende interlands met Duitsland en België, maar door blessures bij een aantal vaste waardes en goede vorm bij een aantal talenten zag hij geen andere keuze.

"Vier debutanten in mijn selectie is aan de ene kant wel wat veel, ik had dat zelf ook niet verwacht", doelde Koeman dinsdag bij een persconferentie in Zeist op de PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario en Club Brugge-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld.

"Ik heb eerder ook aangegeven dat ik zo veel mogelijk met een vast elftal wil werken. Maar ik kan er niks aan doen dat er drie rechtsbacks - Kenny Tete, Daryl Janmaat en Timothy Fosu-Mensah - zijn afgevallen door een blessure."

"Bovendien zijn er jonge spelers die zich goed ontwikkelen en nadrukkelijk op de deur kloppen. Die wil ik graag van dichtbij zien en dat is ook een reden waarom er een paar debutanten bij zijn."

Daarbij helpt het volgens Koeman dat de talenten van Ajax en PSV dit seizoen in de Champions League spelen en daar kunnen wennen aan het allerhoogste niveau.

"Het is prettig voor een bondscoach dat de jonge spelers op dat niveau getest worden. Dat kan ervoor zorgen dat het heel snel kan gaan met talenten."

'Moeten met z'n allen geloven dat er veel mogelijk is'

Ondanks de vier nieuwe spelers in zijn selectie heeft Koeman wel het gevoel dat hij een veel beter beeld van zijn ploeg heeft dan toen hij begin dit jaar begon als bondscoach.

"Het plaatje is voor mij nu veel duidelijker, dus ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn", aldus de oud-international, die in zijn zes wedstrijden op de bank bij Oranje twee keer won, twee keer gelijkspeelde en twee keer verloor. "We krijgen nu weer twee heel mooie wedstrijden om ons te laten zien tegen twee sterke landen."

Koeman zag vorige week dat Ajax in de Champions League knap met 1-1 gelijkspeelde bij Bayern München. De bondscoach hoopt dat dat optreden zijn ploeg kan helpen in de thuiswedstrijd tegen Duitsland, zaterdag in de ArenA.

"Het duel met Bayern geeft de Ajacieden in mijn selectie in ieder geval het gevoel dat ze kunnen wedijveren met dat soort spelers en dat is de overtuiging die we bij Oranje ook moeten hebben."

"Maar Ajax begon wel slap, met te veel ontzag en respect. Pas toen ze zagen dat ze mee konden met Bayern, lieten ze zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat moeten wij ook doen. Respect is goed, maar het blijft voetbal en daarin is heel veel mogelijk. Daar moeten we met z'n allen heel erg in geloven."

'Willen niet alleen leuk meedoen, maar ook winnen'

Koeman was vorige maand na de nederlaag in de Nations League bij Frankrijk (2-1) dan ook zeer teleurgesteld over het resultaat, hoewel hij wel tevreden was over het spel van zijn ploeg, vooral in de tweede helft.

"De wedstrijd tegen Frankrijk was voor velen positief, omdat ze misschien een groter verschil met de wereldkampioen verwacht hadden", zei de bondscoach dinsdag.

"Maar het gaat in de Nations League wel om resultaat halen, dat heb ik gisteren ook bij de groep aangegeven. We willen niet alleen leuk meedoen, we willen winnen, te beginnen zaterdag."

Koeman heeft het gevoel dat zijn teleurstelling over de nederlaag tegen Frankrijk gedeeld wordt door zijn spelers. "Absoluut, dat leeft heel erg in de groep. Het gaat nu om geloof in eigen kunnen en de overtuiging dat het allemaal niet zo slecht is."

De bondscoach kreeg van Ajax-trainer Erik ten Hag het verzoek of hij een beetje rekening wil houden met het drukke programma voor de komende weken. "Ik begrijp hem wel, maar ik zal tegen Duitsland geen spelers sparen."

Oranje neemt afscheid van Van der Vaart en Kuijt

Oranje speelt zaterdag vanaf 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League. Rondom dat duel wordt afscheid genomen van Rafael van der Vaart en Dirk Kuijt.

De formatie van Koeman neemt het drie dagen later (aftrap: 20.45 uur) in een vriendschappelijk duel in Brussel op tegen België.

Later dit jaar treft Oranje in de Nations League nogmaals Frankrijk (16 november in Rotterdam) en Duitsland (19 november in Gelsenkirchen).