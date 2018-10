AZ heeft in het seizoen 2017/2018 een nettowinst van twee miljoen euro geboekt, zo meldt de Alkmaarse club dinsdag. De omzet bedraagt 25,3 miljoen euro.

Vorig seizoen meldde AZ nog een nettowinst van 10,5 miljoen euro, maar dat was toen voornamelijk te danken aan de extra inkomsten uit de Europa League en de KNVB-beker, waarin de club de finale met 2-0 van Vitesse verloor.

Ook de transfers van Vincent Janssen en Markus Henriksen zorgden toentertijd voor extra inkomsten in Alkmaar. Afgelopen zomer verkocht AZ aanvallers Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh voor hoge bedragen, maar die transfers vielen buiten het boekjaar.

De omzet bedroeg in 2016/2017 31,1 miljoen euro en is vorig seizoen dus gedaald naar 25,3 miljoen euro. AZ laat weten dat het verwacht het huidige seizoen opnieuw financieel positief af te sluiten.

'Investeringen moeten voetbal ten goede komen'

Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt op de website van AZ dat hij net als voorgaande seizoenen duurzame investeringen wil doen in Alkmaar.

"Zo zijn we bezig met een indoorhal op het AFAS Trainingscomplex, waar we verder ook het hoofdgebouw willen uitbreiden", zegt hij. "Daarnaast blijven we investeren in het eerste elftal en in onze jeugdspelers. Uiteindelijk moeten de duurzame investeringen ten goede komen aan het voetbal."

AZ is niet de eerste (sub)topper in de Eredivisie die zwarte cijfers presenteert. Onlangs meldden PSV, Ajax, Feyenoord en Vitesse al winst over vorig seizoen.

Het AZ van trainer John van den Brom kent tot dusver een wisselvallig seizoen in de Eredivisie. De Alkmaarders gingen zondag hard onderuit bij Ajax (5-0) en staan zesde met twaalf punten uit acht duels.

