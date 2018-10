De Oranjevrouwen hebben er alle vertrouwen in dat ze dinsdagavond ten koste van Denemarken de finaleronde van de play-offs voor het WK kunnen halen. Nederland verdedigt in Viborg een 2-0-voorsprong.

De Deense ploeg hoopt dat Oranje de return door de gewonnen heenwedstrijd te makkelijk zal opvatten en bondscoach Sarina Wiegman begrijpt dat, maar benadrukt dat haar ploeg alles zal geven.

"Zij willen hun laatste kans grijpen, dus natuurlijk zeggen ze dat wij denken dat we er al zijn", zegt de 48-jarige Haagse in gesprek met de NOS.

Wiegman ziet echter volop kansen tegen Denemarken, dat door het verlies in het heenduel aanvallend zal moeten spelen. "Ik denk dat ze vrij angstig zijn voor ons. Als ze vol op de aanval spelen, zijn ze vrij kwetsbaar achterin. Wij zijn voorin juist gevaarlijk."

De Oranjevrouwen wonnen vrijdag in Breda met 2-0 dankzij doelpunten van Lineth Beerensteyn en Shanice van de Sanden. De score had hoger kunnen uitvallen, want de ploeg van Wiegman liet ook nog een aantal kansen onbenut.

Van de Donk hoopt op snelle treffer

Daniëlle van de Donk is net als coach Wiegman vol vertrouwen voor het tweede duel met Denemarken. De middenvelder van Arsenal heeft een ideaal scenario voor ogen in het Viborg Stadiom.

"Ik hoop dat ze ruimtes weggeven en dat wij kunnen counteren. We gaan er allemaal weer voor en dan zullen we zien. Ik hoop op een vroeg doelpunt, dan zitten we wel goed", aldus de tachtigvoudig international.

"In de heenwedstrijd hadden we meer moeten scoren, maar we zijn ook blij dat we geen tegendoelpunten hebben gehad. We hopen nu ook weer de nul te houden."

Van Veenendaal en Miedema weer fit

In tegenstelling tot de wedstrijd van vier dagen geleden kan coach Wiegman in haar basisopstelling kiezen voor keeper Sari van Veenendaal en spits Vivianne Miedema, die weer fit zijn na een blessure. Het is nog niet duidelijk of het duo ook daadwerkelijk zal starten.

De wedstrijd tussen Denemarken en Nederland in Viborg begint dinsdagavond om 18.00 uur. Beide landen troffen elkaar vorig jaar ook in de EK-finale en toen won Oranje met 4-2.

Mochten de Oranjevrouwen erin slagen Denemarken uit te schakelen, dan wacht in de beslissende play-off om WK-deelname een tweeluik met België of Zwitserland. De heenwedstrijd tussen die twee landen eindigde in 2-2.