Ajax, PSV en Feyenoord hebben onlangs een voorstel ingediend dat moet leiden tot het einde van kunstgras in de Eredivisie. De traditionele top drie hoopt ook op een andere competitie-opzet.

De topclubs willen vanaf 2021 minimaal 10 procent van de inkomsten uit Europees voetbal afstaan aan de overige clubs in de Eredivisie. In ruil voor die financiële injectie zou kunstgras verboden moeten worden, zo meldt het AD maandag.

Ook denken Ajax, PSV en Feyenoord naar verluidt na over een competitie-opzet met zestien clubs en play-offs aan het einde van het seizoen. Op die manier hopen ze de weerstand in de Eredivisie te vergroten.

In november moet door alle clubs in de Eredivisie over het plan worden gestemd. "Het kan nu heel snel gaan, ik ben heel positief gestemd", zegt algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord.

PEC Zwolle wil overstappen naar hybridemat

De discussie over kunstgras op het hoogste niveau is al enige tijd bezig, vooral vanwege het financiële plaatje. Het onderhouden van een mat met natuurgras zou voor de kleinere clubs te duur zijn.

Ajax besloot vorig jaar geen spelers meer te verhuren aan clubs die op kunstgras spelen. De Amsterdammers willen niet het risico lopen dat de spelers na hun uitleenperiode geblesseerd terugkeren.

PEC Zwolle kondigde begin dit jaar aan dat de club de kunstgrasmat uit het stadion wil verwijderen. De 'Blauwvingers' hopen in 2021 of 2022 over te stappen op een zogenoemde hybridemat, die voor 90 procent uit natuurgras bestaat.

Naast PEC spelen Heracles Almelo, Excelsior, VVV-Venlo, ADO Den Haag en FC Emmen nog op kunstgras in de Eredivisie. In de Keuken Kampioen Divisie geldt dat voor elf clubs. Almere City en FC Dordrecht besloten deze zomer afscheid te nemen van hun kunstgrasveld.