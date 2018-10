Arnaut Danjuma Groeneveld kan niet wachten op zijn debuut in het Nederlands elftal. De aanvaller van Club Brugge is trots dat hij in relatief korte tijd een plek in Oranje heeft afgedwongen.

De 21-jarige Danjuma Groeneveld doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar kende zijn echte doorbraak pas in 2016 bij NEC. Na twee seizoenen in Nijmegen tekende hij afgelopen zomer een contract bij Club Brugge, waar hij zich definitief in de kijker van bondscoach Ronald Koeman speelde.

"Ik hoor wel vaker van mensen dat mijn ontwikkeling heel snel gaat, maar daar sta ik zelf eigenlijk niet echt bij stil", zei Danjuma Groeneveld tegen OnsOranje in Zeist, waar de Oranje-internationals zich maandag verzamelden voor de interlands tegen Duitsland (Nations League) en België (oefenduel)

"Een geheim voor dit succes heb ik niet echt. Ik doe elke dag mijn stinkende best en ben blij met het resultaat. Voor mij is dit niet meer dan normaal, want als kind wil je hier eindigen."

'Dit is een heel grote eer'

In zijn eerste maanden bij Club Brugge maakte Danjuma Groeneveld de nodige indruk. De geboren Nigeriaan kwam tot dusver vijf keer tot scoren, waaronder zijn schitterende treffer van deze week in de Champions League tegen Atlético Madrid (3-1-verlies).

Danjuma Groeneveld is trots dat bondscoach Koeman hem al goed genoeg vindt voor een plek in Oranje. "Dit is een heel grote eer en ik hoop dat ik de kans krijg me te bewijzen. Het zou mooi zijn als ik komende week al mijn debuut kan maken."

"Met de zenuwen zit het wel goed. Ik zoek elke keer nieuwe uitdagingen en daar is dit het goede voorbeeld van. Er staan twee mooie wedstrijden op het programma. Hopelijk zit ik hierna nog vaker bij de selectie van Oranje."

Nederland speelt op 13 oktober om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland in de Nations League en neemt het drie dagen later (eveneens om 20.45 uur) in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen België in Brussel.