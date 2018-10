Hakim Ziyech heeft zondag in de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ (5-0) een spierverrekking in zijn rechterbovenbeen opgelopen, zo wees onderzoek maandag uit. Hij mist daardoor in ieder geval de interlands van Marokko komende week.

De 25-jarige Ziyech liep de kwetsuur aan het einde van de wedstrijd op, vlak nadat hij na een lange rush op de paal had geschoten. De middenvelder was niet in staat het duel in de Johan Cruijff ArenA af te maken.

Na overleg met de Marokkaanse voetbalbond is besloten dat Ziyech in Amsterdam blijft om aan zijn herstel te werken. Hij mist daardoor de twee wedstrijden tegen de Comoren in de kwalificatie voor de Afrika Cup.

Marokko begint zaterdag met een thuisduel, waarna dinsdag 16 oktober een uitwedstrijd wacht voor de ploeg van bondscoach Hervé Renard. Ook Ajacied Noussair Mazraoui zit in de selectie voor die wedstrijden.

Ajax vreesde voor zware hamstringblessure

Ajax doet geen mededelingen over hoelang Ziyech uit de roulatie is. De Amsterdammers vreesden in eerste instantie voor een zware hamstringblessure, maar de middenvelder hoeft nu normaal gesproken niet veel duels te missen.

Voor trainer Erik ten Hag is dat een opsteker, want Ziyech is dit seizoen van grote waarde voor Ajax. In zestien officiële wedstrijden was de 21-voudig international goed voor zes doelpunten en vijf assists.

Ajax, dat momenteel de tweede plek in de Eredivisie bezet, vervolgt de competitie op zaterdag 20 oktober met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Drie dagen later volgt het thuisduel met Benfica in de Champions League.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie