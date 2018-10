Vivianne Miedema en Sari van Veenendaal zijn fit genoeg om dinsdagavond aan de aftrap te staan voor de return van de Oranjevrouwen tegen Denemarken in de play-offs van de WK-kwalificatie.

De 22-jarige Miedema behoorde afgelopen vrijdag door een lichte blessure niet tot de basiself voor de thuiswedstrijd tegen de Denen (2-0-winst) in Breda. De spits viel twintig minuten voor tijd in voor Shanice van de Sanden.

Van Veenendaal kwam de laatste maand niet in actie vanwege een blessure en werd wegens een gebrek aan wedstrijdritme op de bank gehouden. Loes Geurts verving de keeper van Arsenal onder de lat.

Het is volgens het AD nog niet duidelijk of Miedema en Van Veenendaal dinsdag terugkeren in de basis. Lineth Beerensteyn verving Miedema vrijdag in de spits en was na 21 minuten verantwoordelijk voor de 1-0.

'Winnen is niet eenvoudig'

In aanloop naar de return tegen Denemarken is veel gesproken over het laatste groepsduel van Oranje in de WK-kwalificatie. Door een 2-1-nederlaag tegen Noorwegen greep de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman naast een rechtstreeks ticket voor het WK van volgend jaar in Frankrijk.

"Sinds de gewonnen EK-titel vorige zomer is winnen een vanzelfsprekendheid geworden", zegt Wiegman maandag tegen het AD. "Maar zo eenvoudig is het niet. Daarom ben ik extra blij dat we het vrijdag goed gedaan hebben. Dat niveau moeten we nog een keer laten zien, dan ben ik ervan overtuigd dat we de laatste play-off bereiken."

Als de Oranjevrouwen dinsdag de return tegen Denemarken (aftrap 18.00 uur) overleven, wacht in de beslissende play-off om een WK-ticket een confrontatie met België of Zwitserland. De heenwedstrijd tussen die twee landen eindigde in een 2-2-gelijkspel.