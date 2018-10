Het Nederlands elftal staat zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA voor de 41e keer tegenover Duitsland, dat het roer flink heeft omgegooid na het desastreus verlopen WK van afgelopen zomer. Wat kan Oranje verwachten van de 'nieuwe Mannschaft'?

Worum es für Jogi jetzt wirklich geht, kopte het uitgesproken Bild vrijdag. Duitsland is bezig aan een wederopbouw, maar bondscoach Joachim 'Jogi' Löw staat nog altijd onder druk, benadrukt de boulevardkrant. En dus is het duel met Oranje van groot belang.

De nieuwe Duitse weg werd ingeslagen op woensdag 29 augustus, toen Löw zijn selectie bekendmaakte voor de interlands tegen Frankrijk (0-0) en Peru (2-1-winst) - de eerste duels sinds het WK, waarop Duitsland verrassend in de groepsfase strandde.

In die selectie is geen plaats meer voor oudgediende Sami Khedira, net als voor onder anderen Mesut Özil, Mario Gómez en Sandro Wagner, die zelf hebben aangegeven niet meer uit te willen komen voor hun land. Nieuwe namen als Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en voormalig Eredivisie-spits Mark Uth (Schalke 04) mogen zich nu laten zien.

De nieuwe generatie wordt bij de hand genomen door onder anderen Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Toni Kroos en Thomas Müller; gevestigde namen die net als Löw wél verbonden bleven aan de viervoudig wereldkampioen.

'Passen ons aan moderne voetbal aan'

Duitsland werd op het WK hard geconfronteerd met de werkelijkheid. Er werd ten onrechte vertrouwd op de eigen dominante speelstijl, want vooral Mexico en Zuid-Korea legden in de omschakeling de zwakke plekken bloot.

Löw greep niet in, maar heeft dat inmiddels dus wel gedaan. Hoewel nog steeds een 4-2-3-1-systeem wordt gehanteerd, kiest de Duitse bondscoach voor een andere tactiek en een aantal andere spelers. Oranje staat daardoor tegenover verdedigender ingestelde oosterburen.

"Ik pas me aan de ontwikkelingen in het moderne voetbal aan", zei Löw begin vorige maand bij de NOS. "Frankrijk en België speelden op het WK bijvoorbeeld zeer compact met een snelle omschakeling. Wij hebben misschien met te veel aanvallend risico gespeeld."

"Dat ging jarenlang goed, maar dit WK zijn we daarvoor afgestraft. We moeten nu opnieuw zoeken naar de juiste balans tussen een goede defensie en een goede aanval."

Racismezaak is gesloten boek

Na het WK werd de situatie er bij Duitsland niet beter op door het afzwaaien van Özil, die onder vuur lag vanwege een foto met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan in aanloop naar het toernooi.

De spelmaker bedankte na het toernooi als international en sprak daarbij van racisme binnen de Duitse bond. De zaak hield het hele land bezig en leidde zelfs tot een reactie van bondskanselier Angela Merkel. Inmiddels lijkt de racismezaak verleden tijd en heeft men het weer vooral over voetbal in Duitsland.

"Voor de ploeg is dit geen issue meer. Alles is er inmiddels wel over gezegd en Özil komt niet meer terug als international", benadrukte Löw vorige maand nog maar eens. Middenvelder Ilkay Gündogan, die ook op de foto ging met Erdogan, wilde wél aanblijven als international en is nog altijd onderdeel van de selectie.

Laatste zege Oranje dateert van zestien jaar geleden

Voor het duel met Nederland kunnen de Duitsers in ieder geval bogen op goede statistieken, want de laatste keer dat van Oranje werd verloren was op 20 november 2002. Een vriendschappelijke interland in Gelsenkirchen eindigde toen in 1-3. Patrick Kluivert, Jerrel Hasselbaink en Ruud van Nistelrooij scoorden voor Oranje

Nederland-Duitsland begint zaterdagavond om 20.45 uur. Het Oranje van bondscoach Ronald Koeman verloor de eerste wedstrijd in de Nations League met 2-1 van wereldkampioen Frankrijk.

