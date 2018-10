Juventus-vedette Cristiano Ronaldo wordt er door de nu 34-jarige Amerikaanse Kathryn Mayorga van beschuldigd dat hij haar negen jaar geleden verkracht heeft in een hotel in Las Vegas. Wat weten we over deze zaak?

De vermeende verkrachting zou plaats hebben gevonden op 13 juni 2009. Volgens Mayorga ontmoette zij Ronaldo op vrijdag 12 juni 2009 in de club Rain van het Palms Casino Resort in Las Vegas. De toen 24-jarige topvoetballer was op vakantie in de Verenigde Staten en de destijds 25-jarige Mayorga was door een vriendin meegenomen naar de vipruimte van Rain. Er zijn foto's, gemaakt door paparazzi, die bevestigen dat de twee die avond met elkaar hebben gepraat.

Volgens Mayorga werd ze later samen met haar vriendin uitgenodigd door Ronaldo om naar zijn kamer in Palms Place te komen, een hotel dat vlak bij de club ligt. In een slaapkamer van dat penthouse zou de Portugees Mayorga gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren, maar de Amerikaanse zou hem alleen hebben willen zoenen. Vervolgens zou Ronaldo de vrouw anaal hebben verkracht.

Na het voorval vroeg de Portugees volgens Mayorga of ze pijn had. "Toen ging hij op zijn knieën en zei hij: 'Ik ben voor 99 procent een goede man. Ik weet niet wat er met die ene procent is.'"

Mayorga ontving 375.000 dollar (omgerekend 327.000 euro) aan zwijggeld en praatte mede daardoor jarenlang niet publiekelijk over de vermeende verkrachting. De zaak kwam in het nieuws door een uitgebreid artikel in het Duitse blad Der Spiegel, dat op zaterdag 29 september werd gepubliceerd en waarin Mayorga, een voormalig model dat de laatste jaren als gymlerares op een basisschool werkte, haar verhaal doet. De Amerikaanse wilde eerder niet praten, vooral omdat enkele maanden na de vermeende verkrachting - buiten de rechtbank om - een schikking werd bereikt met de advocaten van Ronaldo. Mayorga kreeg 375.000 dollar en tekende een overeenkomst dat ze nooit naar buiten zou treden met haar beschuldigingen.

Der Spiegel berichtte in het voorjaar van 2017 al over de schikking tussen een vrouw en Ronaldo. Het Duitse blad had documenten daarover gekregen via klokkenluidersplatform Football Leaks. In een van die documenten - een mail van een van de advocaten van Ronaldo - zou de voetballer een beschrijving hebben gegeven van de bewuste nacht: "Ze zei herhaaldelijk 'nee' en 'stop', maar ik wilde niet luisteren."

Mayorga noemt enkele redenen om nu wél te praten over haar beschuldigingen. Ze ging anderhalf jaar geleden niet in op interviewverzoeken van Der Spiegel, maar dit jaar heeft ze wel uitgebreid gesproken met het Duitse medium. Mayorga geeft daarvoor drie redenen.

Ten eerste heeft ze een nieuwe, ervaren advocaat, die stelt dat de geheimhoudingsovereenkomst juridisch niet bindend is en een civiele procedure is gestart. Ten tweede zegt Mayorga dat ze moed heeft gekregen door de #metoo-beweging die vorig jaar oktober gestart is en de derde reden is dat ze er op deze manier achter wil komen of er meer vrouwen seksueel zijn mishandeld door Ronaldo.

Ronaldo ontkent de beschuldigingen met klem. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar reageerde op 29 september via een video op Instagram Live voor het eerst op de beschuldigingen. Hij noemde de aantijgingen "nepnieuws". Ook zei hij: "Ze willen mijn naam gebruiken om beroemd te worden, dat hoort bij mijn baan."

Een paar dagen later bracht Ronaldo via zijn Twitter-account een officieel statement naar buiten over de zaak. "Ik ontken de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Verkrachting is een afschuwelijke misdaad die indruist tegen alles wat ik ben en waar ik in geloof", schreef hij in het Portugees en het Engels. "Ik ga er alles aan doen om mijn naam te zuiveren en ik weiger mee te werken aan het mediaspektakel dat is gecreëerd door mensen die er ten koste van mij beter van willen worden."

Juventus staat volledig achter Ronaldo, zijn sponsoren maken zich zorgen. De Italiaanse topclub, die Ronaldo afgelopen zomer voor ruim 100 miljoen euro overnam van Real Madrid, heeft zijn steun uitgesproken voor de aanvaller. "Ronaldo heeft de laatste maanden laten zien hoe professioneel en toegewijd hij is. Iedereen binnen de club waardeert dat", schreef Juventus in een verklaring. "De vermeende gebeurtenissen dateren van bijna tien jaar geleden en doen hier geen afbreuk aan. Iedereen die deze grote kampioen heeft meegemaakt, is het daarover eens."

Ook de Portugese bond sprak zijn "volledige steun" uit aan Ronaldo, al zal de sterspeler in 2018 niet meer opgeroepen worden voor de nationale ploeg.

Twee grote sponsoren van Ronaldo hebben hun zorgen geuit. "We zijn erg bezorgd over de verontrustende aantijgingen en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen", meldde Nike in een verklaring. EA Sports heeft de afbeelding van Ronaldo verwijderd van zijn site, terwijl de 33-jarige aanvaller het gezicht is van de game FIFA 19.

De politie in Las Vegas heeft zijn onderzoek naar de mogelijke verkrachtingszaak heropend. Twee dagen na publicatie van het artikel van Der Spiegel maakte de politie in de Amerikaanse stad bekend dat de recherche op basis van informatie van Mayorga opnieuw aan de slag is gegaan met het onderzoek. De politie gaf verder weinig informatie prijs, al bevestigde ze wel dat er op 13 juni 2009 een melding is binnengekomen over een seksueel misdrijf en dat er een medisch onderzoek is verricht bij het vermeende slachtoffer.

Mayorga heeft de afgelopen maanden twee keer gesproken met de politie. Leslie Stovall, de nieuwe advocaat van Mayorga, vertelde op een persconferentie op woensdag 3 oktober dat zijn cliënt van plan is om volledig mee te werken aan het onderzoek van de politie. Volgens Stovall is Mayorga gediagnosticeerd met een posttraumatische stressstoornis en zal ze vanwege haar huidige "emotionele staat" voorlopig niet verder in het openbaar praten over de zaak.

De verjaringstermijn voor verkrachting in de staat Nevada is recent verlengd naar twintig jaar. De maximale straf voor seksueel misbruik in de Amerikaanse staat waar Las Vegas in ligt, is een levenslange gevangenisstraf.