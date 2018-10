Neymar was zondag vol lof over zijn ploeggenoot Kylian Mbappé. De negentienjarige Fransman van Paris Saint-Germain scoorde tegen Olympique Lyon (5-0-zege) vier keer in een tijdsbestek van slechts dertien minuten.

"Kylian is een topper, een fenomeen", zei Neymar na de wedstrijd over Mbappé. "Hij had zelfs nog vaker kunnen scoren. Ik hoop dat hij nog jaren zo doorgaat, want dat zou heel goed zijn voor het voetbal."

Mbappé besliste de topper tegen Lyon in het Parc des Princes door tussen de 61e minuut en de 74e minuut de 2-0, de 3-0, de 4-0 én de 5-0 te maken. De vleugelspeler heeft dit seizoen in vijf competitiewedstrijden al acht keer gescoord.

"Kylian is een van de leiders van dit elftal, iedereen respecteert hem", aldus Neymar, die tegen Lyon de score opende uit een strafschop. "Zodra hij wat zegt, luisteren we naar hem, hoe jong hij ook is."

De Braziliaanse vedette vertelde dat hij niet de enige fan van Mbappé in zijn familie is. "Mijn zoon houdt heel veel van Kylian", doelde Neymar op zijn zevenjarige zoontje Davi Lucca da Silva Santos.

"Ik nam hem een keer mee naar de training en hij had het alleen maar over Kylian. Hij maakte een foto met hem om te laten zien aan zijn vriendjes op school en dat maakte hem heel blij."

PSG zet record neer met negende zege op rij

Mbappé bleef zelf bescheiden na zijn hoofdrol tegen Lyon "Het belangrijkste is dat we nu een record hebben neergezet. Negen wedstrijden gespeeld, negen gewonnen'', zei de aanvaller. "Deze wedstrijd zal ik me nog lang blijven herinneren, al had ik eigenlijk nog vaker moeten scoren."

Paris Saint-Germain heeft na negen competitieduels de maximale score van 27 punten in de Ligue 1, een record. De ploeg van de nieuwe trainer Thomas Tuchel heeft nu al een voorsprong van acht punten op de nummer twee Lille.

"We hebben een nieuwe coach en een nieuwe speelwijze", zei Mbappé. "We laten zien dat we veel kunnen bereiken als we alles voor elkaar over hebben."

