Davy Pröpper heeft zich maandag afgemeld voor de interlands van Oranje tegen Duitsland en België. De middenvelder van Brighton & Hove Albion kampt met een voetblessure.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op, waardoor de selectie nu uit 24 spelers bestaat. Het keurkorps van Koeman komt maandagavond in Zeist bijeen en dinsdag staat de eerste training op het programma.

De 27-jarige Pröpper liep de blessure vrijdag op in de thuiswedstrijd van Brighton & Hove Albion tegen West Ham United. Hij werd na tachtig minuten vervangen in het duel dat met 1-0 gewonnen werd.

Vorige maand had Pröpper een basisplaats in de laatste interland van Oranje, voor de Nations League in het Stade de France tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1). Het was de dertiende interland van de oud-speler van Vitesse en PSV.

Het duel met Duitsland, dat zaterdag om 20.45 uur begint in de Johan Cruijff ArenA, is de tweede wedstrijd van Oranje in de Nations League. De oefeninterland tegen België wordt dinsdag 16 oktober in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel gespeeld.

Twee afmeldingen bij Duitsland

Bondscoach Joachim Löw van Duitsland kreeg maandag ook twee afmeldingen. Zowel Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger als Bayer Leverkusen-middenvelder Kai Havertz kan door een blessure niet in actie komen tegen Oranje. Juventus-middenvelder Emre Can is daardoor alsnog opgeroepen.

De Duitsers spelen na de wedstrijd tegen Nederland ook nog tegen wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. De eerste confrontatie tussen beide landen eindigde begin september in München in 0-0.

Na de komende interlandperiode wacht Duitsland in de poulefase van de Nations League op 19 november alleen nog een duel met Oranje op eigen bodem. Drie dagen voor die wedstrijd neemt het Nederlands elftal het nog thuis op tegen de Fransen.