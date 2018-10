Liverpool-verdediger Virgil van Dijk is opgelucht dat zijn overtreding zondag in de Premier League-topper tegen Manchester City geen invloed had op het resultaat. De international van Oranje veroorzaakte een strafschop, maar die werd gemist door Riyad Mahrez.

Bij een 0-0-stand in de 85e minuut bracht Van Dijk City-aanvaller Leroy Sané ten val, waarna Mahrez vanaf 11 meter hoog over schoot. De wedstrijd eindigde daardoor doelpuntloos.

"Ik vond het ook een penalty", gaf Van Dijk toe voor de camera van Ziggo Sport. "Het was dom van mij om een sliding te maken en dat heb ik de scheidsrechter ook verteld. Het was gewoon niet slim en het zal ook niet meer gebeuren, denk ik."

De 27-jarige centrale verdediger kon mede door de gemiste strafschop leven met het resultaat in de topper. Zowel Liverpool als City kwam door het gelijkspel op twintig punten, net als medekoploper Chelsea.

"We hadden het prima voor elkaar en wisten dat het heel zwaar zou worden. We hebben ons goed hersteld, vooral van de wedstrijd tegen Napoli. Persoonlijk ben ik uiteraard blij dat die penalty er niet inging."

'Meld me met positief gevoel bij Oranje'

Liverpool ging woensdag met 1-0 onderuit bij Napoli in de Champions League. De 'Reds' kwamen in die wedstrijd matig voor de dag, maar volgens Van Dijk werkte dat niet door in de clash met City.

"Helemaal niet. We hebben het goed besproken en elkaar klaargestoomd voor deze belangrijke pot. We hadden er zin in om te laten zien wat we waard zijn. Bij vlagen hebben we dat gedaan."

De duurste verdediger ooit maakt zich nu op voor de interlandperiode met Oranje, waarmee hij zaterdag in de Nations League tegen Duitsland speelt en drie dagen later tegen België oefent.

"Ik meld me met een positief gevoel. Ik heb bij Liverpool een heel zware maand achter de rug met alleen maar topwedstrijden. Op het duel met Napoli na, hebben we aardige wedstrijden gespeeld. We zijn gedeeld koploper, dus we mogen niet klagen."

Nederland-Duitsland wordt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA gespeeld en begint om 20.45 uur. De aftrap van de vriendschappelijke interland tussen België en Oranje is volgende week dinsdag op hetzelfde tijdstip in Brussel.

