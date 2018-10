Ajax hoopt dat de Marokkaanse bond voorzichtig omspringt met Hakim Ziyech. De 25-jarige international, die zondag een hamstringblessure opliep in de Eredivisie-wedstrijd tegen AZ (5-0-zege), moet zich maandag melden bij de Marokkaanse selectie voor kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup.

"Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt", zei Ajax-trainer Erik ten Hag na de ruime zege in de Johan Cruijff ArenA. "En ik hoop ook dat de bondscoaches de komende week een beetje voorzichtig omgaan met spelers die niet helemaal fit zijn."

Waarschijnlijk krijgt Ajax maandag meer duidelijkheid over de ernst van de kwetsuur van Ziyech. De middenvelder, die dit seizoen voornamelijk op de vleugel speelt, greep in de slotfase tegen AZ naar zijn hamstring en kon de wedstrijd niet vervolgen.

Mocht de blessure van Ziyech meevallen, dan heeft Marokko een kleine week om hem fit genoeg te krijgen voor de thuiswedstrijd tegen de Comoren, die zaterdag gespeeld wordt. Dinsdag 16 oktober speelt de ploeg van bondscoach Hervé Renard uit tegen de Comoren. Met rechtsback Noussair Mazraoui heeft Renard nog een Ajacied geselecteerd.

Ook De Jong niet topfit

Ajax wacht na de interlandperiode een druk programma, waarin de ploeg Ziyech goed kan gebruiken. Op zaterdag 20 oktober is de uitwedstijd tegen sc Heerenveen, waarna Benfica op 23 oktober in de ArenA tegenstander is in de Champions League. Op 28 oktober is in Amsterdam de Klassieker tegen Feyenoord.

Behalve Ziyech is Frenkie de Jong niet topfit, maar ook hij is geselecteerd voor zijn land. De 21-jarige middenvelder behoort tot het keurkorps van Oranje-bondscoach Ronald Koeman voor de Nations League-wedstrijd zaterdag in de ArenA tegen Duitsland en de oefeninterland op dinsdag 16 oktober in Brussel tegen België. De Jong is nog maar net hersteld van een kuitblessure en bleef tegen AZ de hele wedstrijd op de bank.

Oranje verzamelt maandagavond in Zeist. Dinsdag wordt de eerste training afgewerkt door de selectie die uit 25 spelers bestaat. Naast De Jong zijn van Ajax Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Daley Blind geselecteerd.

