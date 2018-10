John Terry zet na twintig jaar een punt achter zijn profcarrière. De 37-jarige Engelsman zat sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Aston Villa zonder club en gaat niet meer op zoek naar een nieuwe uitdaging als voetballer.

Terry speelde tussen 1998 en 2017 maar liefst 698 officiële wedstrijden voor Chelsea en scoorde daarin 41 keer. De centrale verdediger kwam 78 keer (zes doelpunten) uit voor de nationale ploeg van Engeland.

De afgelopen maanden stond Terry nadrukkelijk in de belangstelling van Spartak Moskou. Hij besloot echter niet in te gaan op een aanbieding van de Russische topclub, hoewel hij naar verluidt zelfs al een medische keuring had doorstaan.

Terry maakte zondag via Instagram bekend dat zijn loopbaan als voetballer definitief voorbij is. "Na 23 jaar als voetballer is dit het beste moment om het voor gezien te houden."

Terry won vijf landstitels en Champions League met Chelsea

Terry maakte op 28 oktober 1998 zijn profdebuut bij Chelsea, waar hij al sinds 1995 in de jeugd speelde. In 2000 werd hij tijdelijk verhuurde aan Nottingham Forest. Na zijn terugkeer in Londen groeide de verdediger uit tot een clubicoon op Stamford Bridge

De 78-voudig international veroverde zestien prijzen met Chelsea. In 2012 won hij met zijn club de Champions League, waarin Bayern München na strafschoppen werd verslagen. Terry miste de wedstrijd door een schorsing.

Naast de winst in de Champions League werd Terry vijf keer landskampioen met Chelsea en won hij vijf keer de FA Cup, driemaal de League Cup, twee keer de Community Shield en eenmaal de Europa League. In zijn laatste seizoen raakte hij zijn basisplaats kwijt.

In de zomer van vorig jaar vertrok Terry bij Chelsea om een divisie lager voor Aston Villa te gaan spelen. Nadat de ploeg uit Birmingham op het nippertje naast promotie naar de Premier League greep, besloot de kopsterke verdediger zijn contract niet te verlengen.

Mogelijk keert Terry op korte termijn weer terug bij Aston Villa. Na het ontslag van Steve Bruce wordt Thierry Henry genoemd als mogelijk nieuwe hoofdtrainer, met Terry als assistent.