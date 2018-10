John van den Brom vindt dat AZ zich zondag in de Johan Cruijff Arena naar de slachtbank heeft laten leiden. Ajax was met 5-0 veel te sterk voor de bezoekers uit Alkmaar.

"Het was slecht, het was slap", concludeerde de trainer zichtbaar geïrriteerd bij FOX Sports. "Laat ik voorop stellen dat Ajax een goede ploeg heeft. Maar wij hebben ze ook alle gelegenheid gegeven om dat te tonen."

Van den Brom zag zijn ploeg de hele wedstrijd lang achter de feiten aanlopen. Al in de derde minuut opende Donny van de Beek namens Ajax de score.

"Dan kan eigenlijk alles wat je vooraf samen hebt afgesproken al de prullenbak in. Ik was benieuwd hoe de spelers met die teleurstelling om zouden gaan en in de rust heb ik daar met ze over gesproken. Maar na zeven minuten in de tweede helft staat het opeens 3-0 en dan speel je een verloren wedstrijd."

'De wijze waarop we verliezen komt keihard aan'

AZ kon ook daarna geen vuist maken en kreeg in het laatste half uur nog twee tegengoals om de oren. Zelf creëerde de nummer zes van de Eredivisie nauwelijks kansen.

"We dachten de spelers goed op deze wedstrijd voorbereid te hebben en daar hoop je dan dingen van terug te zien", zei Van den Brom. "En zelfs dan kan je verliezen. Maar er zit een groot verschil tussen verliezen met opgeheven hoofd en jezelf laten afslachten, zoals vandaag is gebeurd."

"Dit is keihard, we zijn heel ver verwijderd van het niveau van Ajax. Er is nog heel wat werk aan de winkel."

Van Rhijn baalt van afgang tegen zijn oude club.

Ook Ricardo van Rhijn kwam tot de conclusie dat AZ tegen zijn oude club geen moment in de wedstrijd had gezeten. "We hadden een totale offday, er lukte helemaal niets. Dit is een dramatisch moment voor alle AZ-spelers."

"We hielden de schade beperkt tot 1-0 bij de rust en spraken met elkaar af om er in de tweede helft meteen op te klappen, maar het werd juist snel 2-0 en dan maak je het jezelf wel heel lastig."

Van Rhijn kwam zelf onbedoeld op het scoreformulier toen een schot van Daley Blind in de 52e minuut via zijn been afketste en achter zijn eigen doelman Marco Bizot verdween.

Even daarna veroorzaakte de 27-jarige verdediger, die tussen 2008 en 2016 voor Ajax speelde, een penalty, maar die beslissing werd door de videoscheidsrechter teruggedraaid. Desondanks liep Ajax daarna toch nog uit naar 5-0.

