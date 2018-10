Donny van de Beek beleefde bij Ajax eindelijk weer eens een week waarin hij kon genieten. De middenvelder leek zijn basisplaats kwijt, maar mocht eerst tegen Bayern München (1-1) spelen in de Champions League en stond er zondag tegen AZ (5-0) opnieuw in.

Van de Beek was in de Johan Cruijff ArenA al na twee minuten trefzeker en zette zijn ploeg daarmee op het juiste spoor. Via Kasper Dolberg, Ricardo van Rhijn (eigen doelpunt), Hakim Ziyech en Dusan Tadic liep Ajax daarna uit naar 5-0.

"Dit is wel een mooie week", beaamde de 21-jarige middenvelder in gesprek met FOX Sports. "Natuurlijk speel ik het liefst vanaf het begin en gelukkig mocht dat deze week. Het was een mooie overwinning, dus het is zeker een lekkere dag."

Van de Beek, die ondanks zijn gebrek aan speeltijd 'gewoon' bij Oranje zit, erkent dat hij wel even teleurgesteld was omdat hij zo weinig speelde. "In het begin geeft dat wel een tikkie, maar daarna weet je dat je het ook kan keren. Daar moet je hard voor blijven werken."

Guido Albers, de zaakwaarnemer van Van de Beek, liet deze week al weten dat hij zijn cliënt wil onderbrengen bij een andere club als de situatie bij Ajax niet verandert. Verschillende grote clubs uit de Europese topcompetities zien het wel zitten in de blonde middenvelder.

"Hij mag zeggen wat hij wil", zei Van de Beek met een flauwe glimlach. "Ik moet me daar niet druk om maken. Wat ik moet doen, is mijn mond houden en voetballen."

Ten Hag blij met inbreng Van de Beek

Coach Erik ten Hag was blij met de bijdrage van Van de Beek tegen AZ. "Hij brengt veel. Het is duidelijk waarom hij erin staat. Dat liet hij in München ook al zien. Daar was hij erg waardevol. Donny heeft scorend vermogen en brengt diepgang. Hij heeft het waargemaakt."

De trainer kan zijn pupil echter geen basisplaats garanderen. "We hebben er meer dan elf, dat blijf ik herhalen. Bovendien is dit al onze zeventiende wedstrijd van het seizoen, wat voor veel spelers normaal een half seizoen is. We hebben alle spelers keihard nodig om in de race te blijven."

Een mogelijkheid voor Van de Beek kan zijn dat hij op de plek van Hakim Ziyech gaat spelen. De Marokkaanse international viel in de slotfase uit met een hamstringblessure. Ten Hag heeft nog geen idee hoe het met zijn middenvelder is. "We moeten de exacte diagnose nog afwachten, dus ik kan daar nu moeilijk antwoord op geven."

Ajax speelt door de interlandperiode pas over twee weken de volgende wedstrijd. De Amsterdammers, die vijf punten achterstand hebben op koploper PSV, gaan zaterdag 20 oktober in Friesland op bezoek bij sc Heerenveen.

