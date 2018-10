Phillip Cocu is bij Fenerbahçe nog niet uit de crisissferen. De coach speelde met zijn ploeg Fenerbahçe thuis met 0-0 gelijk tegen Basaksehir.

Met een punt kwam Fenerbahçe nog goed weg, omdat een treffer van invaller Eljero Elia namens Basaksehir werd afgekeurd wegens buitenspel.

De Nederlandse trainer is bezig aan een moeizaam debuutseizoen in Turkije, want het punt tegen Basaksehir was pas het achtste punt van dit seizoen. Daarmee staat 'Fener' vijftiende.

Basaksehir doet het dit seizoen een stuk beter. De ploeg staat met vijftien punten uit acht duels tweede. De ploeg heeft drie punten minder dan koploper Galatasaray.

Cocu zette spelers uit selectie

Cocu kende donderdag nog een klein succesje met Fenerbahçe. In de Europa League werd Spartak Trnava met 2-0 verslagen.

Hij greep na die partij wel direct in door Volkan Demirel, Nabil Dirar en Aatif Chahechouhe uit zijn enorme selectie te zetten. Cocu beklaagde zich er eerder over dat hij met dertig man te veel spelers tot zijn beschikking heeft.

De volgende wedstrijd van Fenerbahçe is vanwege de interlandperiode pas over twee weken. De ploeg gaat op 20 oktober op bezoek bij Sivasspor.

De Vrij op de bank bij winnend Inter

In Italië hield Internazionale de goede vorm ook na de uitzege bij PSV in de Champions League vast. De ploeg van coach Luciano Spaletti won bij SPAL in Ferrara met 2-1.

Inter staat na de zege derde op acht punten van koploper Juventus en op twee punten van Napoli, dat Sassulo met 2-0 versloeg door goals van Adam Ounas en Lorenzo Insigne.

Inter speelde in Ferrara zonder Stefan de Vrij. De verdediger zat op de bank. Mauro Icardi, ook al trefzeker in Eindhoven, zorgde voor de doelpunten van Inter. Alberto Paloschi maakte de enige treffer voor de thuisclub.

De Guzman en Willems winnen met Frankfurt

In Duitsland boekte Jonathan de Guzman met Eintracht Frankfurt een 1-2-uitzege op TSG Hoffenheim, waar Joshua Brenet in de basis stond. Jetro Willems mocht bij Frankfurt tien minuten voor tijd invallen.

De bezoekers kwamen vlak voor rust dankzij Ante Rebic op voorsprong en vroeg in de tweede helft maakte Luka Jovic er 0-2 van. De aansluitingstreffer van Reiss Nelson viel pas acht minuten voor tijd.

Frankfurt klimt door de zege naar de zevende plaats, met tien punten uit zeven duels. Hoffenheim, dat dit seizoen uitkomt in de Champions League, heeft drie punten minder en staat teleurstellend dertiende.

Vormer, Denswil en Groeneveld onderuit met Club Brugge

In België is KRC Genk de nieuwe koploper. De ploeg zegevierde op bezoek bij KAA Gent met ruime cijfers: 1-5. De treffers kwamen op naam van Mbwana Samatta, Joseph Paintsil (twee), Dieumerci Ndongala en Roeslan Malinovskij.

Genk profiteerde van de eerste nederlaag van Club Brugge. De titelhouder ging met 3-1 onderuit bij Standard Luik, de ploeg van voormalig Brugge-coach Michel Preud'homme. Bij Brugge begonnen Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld in de basis. Vormer werd in de slotfase gewisseld.

Genk leidt met 26 punten, gevolgd door Club Brugge (25) en Anderlecht (20).

