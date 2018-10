Kylian Mbappé heeft op weergaloze wijze Paris Saint-Germain een ruime overwinning bezorgd op Olympique Lyon. De negentienjarige spits scoorde zondag vier keer binnen een tijdsbestek van dertien minuten en bracht daarmee de 5-0-eindstand op het bord.

PSG was in de eerste helft op voorsprong gekomen dankzij een benutte strafschop van Neymar. De thuisploeg leek echter een lastige avond te gaan krijgen toen verdediger Presnel Kimpembe al in de 35e minuut van het veld werd gestuurd.

Door de tweede gele kaart van Lucas Tousart bij Lyon begonnen beide ploegen met tien man aan de tweede helft. Daarin begon vanaf de 61e minuut het kwartiertje van Mbappé. Met een intikker (2-0), een goed schot (3-0), een counter op snelheid (4-0) en een aanval waarin de hele defensie van Lyon uit elkaar werd getrokken maakte hij zijn eerste hattrick voor PSG en vervolgens zijn kwartet compleet.

Bij Olympique Lyon, dat met veertien punten zesde staat, speelde Memphis Depay de hele wedstrijd mee. Kenny Tete ontbreekt nog altijd wegens een blessure.

PSG heeft na negen wedstrijden het maximale aantal van 27 punten. Olympique Marseille, dat met Kevin Strootman in de basis Caen met 2-0 versloeg, staat met zestien punten derde, vlak achter Lille (negentien punten).

Sevilla nieuwe koploper na gelijkspel Barcelona

Sevilla is na acht speelronden de koploper in de Spaanse Primera Division. Met Quincy Promes als invaller werd thuis met 2-1 gewonnen van Celta de Vigo, terwijl FC Barcelona bij Valencia bleef steken op 1-1.

Sevilla kwam vlak voor rust op voorsprong door een treffer van Pablo Sarabia. De Spaanse middenvelder gaf na een uur spelen de assist op de 2-0 van Wissam Ben Yedder.

Pas vijf minuten voor tijd bracht Sofiane Boufal de spanning terug namens Celta, dat toen al bijna een half uur met tien man speelde na een rode kaart voor Néstor Araujo. Promes mocht bij Sevilla in de 79e minuut invallen bij Sevilla.

Sevilla staat op zestien punten, één meer dan Barcelona en Atlético Madrid. Met veertien punten hebben Real Madrid, Espanyol en Deportivo Alaves ook nog aansluiting met de top drie.

Barcelona verspeelt punten in Mestalla

Barcelona is in de Champions League uitstekend op dreef, maar in eigen land gaat het beduidend moeizamer. Ezequiel Garay liep al in de tweede minuut na gestuntel van Barcelona de bal in het doel bij een corner.

Lionel Messi zorgde na een een-tweetje met Luis Suárez met een goed geplaatst schot in de 23e minuut voor de gelijkmaker. In de tweede helft probeerden beide ploegen het wel, maar vielen geen doelpunten meer.

Barcelona wist daardoor in de Primera Division al voor de vierde keer op rij niet te winnen. Er werd gelijkgespeeld tegen Athletic Bilbao en Girona en verloren van Léganes. Sevilla dat in het begin van de competitie twee keer verloor en een keer gelijkspeelde, boekte vervolgens vijf zeges op rij.

