Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had zondag bepaald niet genoten van zijn ploeg. De Rotterdammers kwamen op bezoek bij Willem II niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Het ging heel moeizaam allemaal. Onze keuzes in balbezit waren niet goed en ook de aannames van de bal en de passing verliepen niet lekker", zei Van Bronckhorst voor de camera van FOX Sports.

"Dat zijn basisdingen die je nodig hebt om aan voetballen toe te komen. Die waren bij ons in deze wedstrijd echter niet goed verzorgd en daardoor konden we niet in ons spel komen."

Van Bronckhorst vond niettemin dat zijn ploeg in Tilburg had moeten winnen, zeker na de 0-1 van Steven Berghuis, die na ingrijpen van de videoscheidsrechter een strafschop mocht nemen en vanaf elf meter niet faalde.

"Ook al was het een moeizame wedstrijd, als je in de 73e minuut op voorsprong komt, moet je gewoon drie punten pakken. Die gelijkmaker mag ook niet vallen. Die bal kwam vanaf de zijkant waar we de situatie meester waren'', doelde hij op het ondoordachte uitverdedigen van Tyrell Malacia waarvan eerst Donis Avdijaj (assist) en daarna Fran Sol (1-1) profiteerde.

'We gaan er kritisch naar kijken'

Van Bronckhorst hield dan ook een kater over aan de wedstrijd en is van plan om het teleurstellende optreden de komende dag nog uitvoerig te bespreken met zijn selectie.

"Die gelijkmaker hebben we echt aan onszelf te wijten. We gaan er kritisch naar kijken. Voetballend kan én moet het beter. Dat is een ding wat duidelijk is."

Feyenoord zag door het gelijkspel de achterstand op koploper PSV oplopen tot zeven punten en moet ook twee punten toegeven op Ajax als die later op zondag in eigen huis wint van AZ.

De landskampioen van het seizoen 2016/2017 neemt het over twee weken op eigen veld op tegen PEC Zwolle en speelt een week later in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker tegen Ajax.

