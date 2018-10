Feyenoord heeft zondag voor de derde keer dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De Rotterdammers moesten op bezoek bij Willem II genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Feyenoord kwam nog wel in de 73e minuut op een 0-1-voorsprong door een rake strafschop van Steven Berghuis (gegeven na ingrijpen van de videoscheidsrechter), maar verspeelde die in de 85e minuut door een treffer van Fran Sol.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zag de achterstand op koploper PSV oplopen tot zeven punten en moet ook twee punten toegeven op Ajax als die club later op zondag in eigen huis wint van AZ.

Willem II steeg van de dertiende naar de elfde plaats op de ranglijst, maar het verschil met De Graafschap op de zestiende plaats bedraagt slechts twee punten.

Zowel Van Persie als Jörgensen in de basis

Feyenoord begon met zowel Robin van Persie als Nicolai Jörgensen in de basis (wat ten koste ging van Jens Toornstra), maar dat leverde aanvankelijk niet het gewenste effect op.

De bezoekers grossierden in de eerste helft in balverlies en kregen via Berghuis (afstandsschot net onder de lat, weggeplukt door doelman Timon Wellenreuther) slechts één goede kans.

Kenneth Vermeer, wederom de vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow, behoedde Feyenoord zelfs voor een achterstand door met zijn rechtervoet knap redding te brengen op een kopbal van Sol.

Feyenoord sterker in tweede helft

Feyenoord kwam in de tweede helft een stuk sterker voor de dag. Er werd een hoger baltempo gehanteerd en dat zorgde ervoor dat het lange tijd wachten was op de 0-1.

De goal viel ruim een kwartier voor tijd. Scheidsrechter Kevin Blom zag niet dat Jan-Arie van der Heijden bij een hoekschop werd vastgepakt door Thomas Meissner, maar de videoscheidsrechter wel en daardoor mocht Berghuis vanaf 11 meter aanleggen.

Feyenoord leek de overwinning daarmee binnen te hebben, maar in de slotfase werd het uit het niets alsnog 1-1. Dat was vooral Tyrell Malacia aan te rekenen, want na balverlies van hem kon Sol op aangeven van Donis Avdijaj van dichtbij binnentikken.

