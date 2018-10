Liverpool en Manchester City hebben zondag de onderlinge topper in de Premier League doelpuntloos gelijkgespeeld (0-0). Chelsea en Arsenal boekten een eenvoudige uitzege op respectievelijk Southampton (0-3) en Fulham (1-5).

Manchester City kreeg in de slotfase nog wel de uitgelezen mogelijkheid om te winnen, maar Riyad Mahrez schoot vijf minuten voor tijd een strafschop huizenhoog over.

Virgil van Dijk mocht daarmee opgelucht ademhalen, want hij was het die op de achterlijn een knullige overtreding begin op Leroy Sané, waarna scheidsrechter Martin Atkinson niets anders kon doen dan naar de stip te wijzen.

Er gebeurden op de strafschop na weinig noemenswaardigs voor beide doelen, omdat beide ploegen weinig ruimte weggaven en controle boven avontuur verkozen.

Naast Van Dijk had ook Georginio Wijnaldum een basisplaats bij Liverpool. Beide spelers melden zich maandag in Zeist voor de komende twee interlands van het Nederlands elftal tegen Duitsland (Nations League) en België (oefen).

Lacazette en Aubameyang beiden twee keer trefzeker

Bij Chelsea waren Eden Hazard (0-1) en Ross Barkley (0-2) en invaller Alvaro Morata (0-3) verantwoordelijk voor de doelpunten.

Bij Southampton had zoals gebruikelijk Wesley Hoedt een basisplaats. De Noord-Hollander vormde samen met onder anderen oud-VVV-Venlo'er de driemansverdediging.

Bij Arsenal kwamen de doelpunten op naam van Alexandre Lacazette (0-1 en 1-2), Aaron Ramsey (1-3) en invaller Pierre-Emerick Aubameyang (1-4 en 1-5).

Treffer van Ramsey van grote schoonheid

Met name de treffer van Ramsey was van grote schoonheid. De middenvelder rondde een geweldige aanval op even zo fraaie wijze af met een balletje achter het standbeen langs dat via de binnenkant van de paal in het doel verdween.

Arsenal begon het seizoen nog dramatisch met twee opeenvolgende nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2), maar heeft inmiddels liefst zes keer op rij gewonnen.

De top vijf in Engeland zit door de uitslagen van dit weekeinde heel dicht bij elkaar. Manchester City, Liverpool en Chelsea gaan gezamenlijk aan kop met 20 punten, gevolgd door Arsenal en Tottenham Hotspur met 18 punten.

Na de interlandperiode staan in de negende speelronde onder meer de wedstrijden Chelsea-Manchester United, Manchester City-Burnley en Huddersfield Town-Liverpool op het programma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League