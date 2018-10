Chelsea en Arsenal hebben zondag een eenvoudige uitzege geboekt in de Premier League. De 'Blues' en de 'Gunners' wonnen van respectievelijk Southampton (0-3) en Fulham (1-5).

Bij Chelsea waren Eden Hazard (0-1) en Ross Barkley (0-2) en invaller Alvaro Morata (0-3) verantwoordelijk voor de doelpunten.

Bij Southampton had zoals gebruikelijk Wesley Hoedt een basisplaats. De Noord-Hollander heeft een vaste plaats in de driemansdefensie, die zondag ook uit Jan Bednarek en oud-VVV-Venloër Maya Yoshida bestond.

Bij Arsenal kwamen de doelpunten op naam van Alexandre Lacazette (0-1 en 1-2), Aaron Ramsey (1-3) en invaller Pierre-Emerick Aubameyang (1-4 en 1-5).

Treffer van Ramsey van grote schoonheid

Met name de treffer van Ramsey was van grote schoonheid. De middenvelder rondde een geweldige aanval op even zo fraaie wijze af met een balletje achter het standbeen langs dat via de binnenkant van de paal in het doel verdween.

Arsenal begon het seizoen nog dramatisch met twee opeenvolgende nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2), maar heeft inmiddels liefst zes keer op rij gewonnen.

Chelsea nam voor even de koppositie over van Manchester City en Liverpool, maar die twee ploegen staan later op zondag nog tegenover elkaar op Anfield.

Chelsea voert de ranglijst aan met 20 punten uit 8 wedstrijden, gevolgd door Manchester City, Liverpool (beide 19 uit 7), Arsenal en Tottenham Hotspur (beide 18 uit 8).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League