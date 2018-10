Arsenal heeft zondag de zesde zege op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Unai Emery won overtuigend met 1-5 op bezoek bij Fulham.

Arsenal had de overwinning te danken aan doelpunten van Alexandre Lacazette (0-1 en 1-2), Aaron Ramsey (1-3) en invaller Pierre-Emerick Aubameyang (1-4 en 1-5). Fulham was tussendoor nog wel op gelijke hoogte gekomen dankzij een treffer van André Schürrle.

Met name de goal van Ramsey was van grote schoonheid. De middenvelder rondde een geweldige aanval op even zo fraaie wijze af met een balletje achter het standbeen langs dat via de binnenkant van de paal in het doel verdween.

Arsenal begon het seizoen nog dramatisch met twee opeenvolgende nederlagen tegen Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2), maar won vervolgens wel van West Ham United (3-1), Cardiff City (2-3), Newcastle United (1-2), Everton (2-0), Watford (2-0) en dus Fulham.

De 'Gunners' klommen door de winstpartij tegen Fulham van de zesde plaats naar de gedeelde derde plaats op de ranglijst met achttien punten uit acht wedstrijden, evenveel als Tottenham Hotspur.

De nummers één en twee in Engeland, Manchester City en Liverpool (beide negentien punten), nemen het zondag vanaf 17.30 uur tegen elkaar op op Anfield.

