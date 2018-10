Vitesse heeft het verrassend sterke Heracles Almelo zondag op een ruime nederlaag getrakteerd: 4-0. FC Emmen verspeelde thuis in de blessuretijd een overwinning tegen Fortuna Sittard: 3-3.

Heracles Almelo is vooralsnog de grote verrassing van de Eredivisie, maar tegen Vitesse bakte de ploeg van trainer Frank Wormuth er weinig van. Vitesse had in het eigen stadion GelreDome constant een groot overwicht.

Navarone Foor opende namens de thuisploeg na tien minuten op fraaie wijze de score. De middenvelder haalde van een meter of twintig hard uit en zag zijn schot in de bovenboek belanden.

Ook daarna was het vooral Vitesse dat de klok sloeg en vlak voor rust verdubbelde Oussama Darfalou de score. De Algerijn, de vervanger van de zwaar geblesseerde Tim Matavz, schoot van dichtbij raak na een fraaie dieptepass van Bryan Linssen. Het was voor de spits, die eerder al de paal raakte, zijn eerste goal voor Vitesse.

Darfalou maakt tweede van de middag

Heracles oogde na de rust wel wat gevaarlijk, al moest Michael Brouwer, die de geblesseerde doelman Janis Blaswich na de hervatting verving, wel meteen optreden. Hij redde met zijn voet. Brandley Kuwas kreeg na een uur de eerste echte grote kans voor Heracles, maar hij stuitte op doelman Eduardo.

Aan de overkant zat de bal er vlak daarna wel in en wederom was het Darfalou. De Algerijn kapte zijn man uit en schoot de bal via de binnenkant van de paal binnen. Via een benutte strafschop zorgde Alexander Büttner ook nog voor 4-0, al miste de verdediger er in blessuretijd ook nog één.

Vitesse klimt door de derde overwinning van het seizoen naar plek zes, met twaalf punten uit acht duels. Heracles is ondanks de nederlaag vierde met vier punten meer.

Fortuna maakt in blessuretijd gelijk bij Emmen

Het duel tussen FC Emmen en Fortuna Sittard stond vanaf het eerste fluitsignaal bol van de kansen, al duurde het even voor een van beide teams tot scoren kwam. Acht minuten voor rust schoot Alexander Bannink de bal via het been van Dammers achter doelman Alexei Koselev, die de bal in de korte hoek zag belanden: 1-0.

Fortuna kwam er na rust sterker uit en leek lang op weg naar de gelijkmaker. Na een uur kwam Emmen uit het niets echter op 2-0. Jafaf rias kopte raak, uit een vrije trap van Caner Cavlan. Branislav Ninaj, die vlak daarvoor net naast had gekopt, hief daarbij buitenspel op.

De gasten gaven zich aan De Oude Meerdijk echter niet gewonnen en nadat invaller Lazaros Lamprou een dramatische pass van Keziah Veendorp onderschepte, stelde de Griek Lisandro Semedo in staat 2-1 te maken.

Limburgers knokken zich terug na 3-1-achterstand

Fortuna leek zich op te maken voor een slotoffensief, maar Emmen sloeg razendsnel toe. Bannink werd na een counter diep gestuurd en passeerde Koselev voor de derde keer (3-1).

Dat was echter niet voldoende voor de zege. Emmen-doelman Kjell Scherpen verkeek zich tien minuten voor tijd volledig bij een hoge bal. Finn Stokkers was er eerder bij en kopte de bal over de lange doelman in het net. In blessuretijd passeerde José Rodríguez de keeper opnieuw, waardoor Fortuna toch nog een punt overhield aan het duel.

Beide gepromoveerde ploegen blijven door de remise in de onderste regionen staan. Emmen is met acht punten veertiende, Fortuna staat een plek lager met zeven punten

