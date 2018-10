FC Emmen heeft zondag in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard verzuimd de derde zege van het seizoen te boeken. Door een doelpunt in blessuretijd van José Rodríguez eindigde het aantrekkelijke duel in 3-3.

De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong nadat Fortuna-verdediger Wessel Dammers de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Hoewel Fortuna na rust flink aandrong, was het Emmen dat na dik een uur 2-0 maakte. Jafar Arias kopte de bal na een vrije trap raak.

Lisandro Semedo zorgde twintig minuten voor tijd voor 2-1, maar na een snelle uitbraak kwam Emmen via Alexander Bannink op 3-1. Fortuna scoorde in de laatste tien minuten via Finn Stokkers en Rodríguez echter twee keer en pakte zo een punt.

Beide gepromoveerde ploegen blijven door de remise in de onderste regionen staan. Emmen is met acht punten veertiende, Fortuna staat een plek lager met zeven punten

Boordevol kansen aan De Oude Meerdijk

Het duel aan De Oude Meerdijk stond vanaf het eerste fluitsignaal bol van de kansen, al duurde het even voor een van beide teams tot scoren kwam. Acht minuten voor rust schoot Bannink de bal via het been van Dammers achter doelman Alexei Koselev, die de bal in de korte hoek zag belanden: 1-0.

Fortuna kwam er na rust sterker uit en leek lang op weg naar de gelijkmaker. Na een uur kwam Emmen uit het niets echter op 2-0. Arias kopte raak, uit een vrije trap van Caner Cavlan. Branislav Ninaj, die vlak daarvoor net naast had gekopt, hief daarbij buitenspel op.

De gasten gaven zich echter niet gewonnen en nadat invaller Lazaros Lamprou een dramatische pass van Keziah Veendorp onderschepte, stelde de Griek Semedo in staat 2-1 te maken.

Fortuna leek zich op te maken voor een slotoffensief, maar Emmen sloeg razendsnel toe. Bannink werd na een counter diep gestuurd en passeerde Koselev voor de derde keer (3-1).

Dat was echter niet voldoende voor de zege. Emmen-doelman Kjell Scherpen verkeek zich tien minuten voor tijd volledig bij een hoge bal. Stokkers was er eerder bij en kopte de bal over de lange doelman in het net. In blessuretijd passeerde Rodríguez de keeper opnieuw, waardoor Fortuna toch nog een punt overhield aan het duel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie