Doelman Manuel Neuer heeft geen goede verklaring voor de dramatische vorm waarin Bayern München verkeert. De 'Rekordmeister' verloor zaterdag op pijnlijke wijze van Borussia Mönchengladbach (0-3).

De nederlaag voor eigen publiek was al de vierde wedstrijd op rij zonder zege voor Bayern. De ploeg van trainer Niko Kovac bleef dinsdag in de Champions League op een 1-1-gelijkspel steken tegen Ajax en won daarvoor evenmin van Hertha BSC (2-0) en FC Augsburg (1-1).

Neuer ziet de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach als een nieuw dieptepunt. "In de laatste wedstrijden kregen we nog wel wat kansen, maar waren we niet zorgvuldig in de afronding. Nu kregen we amper mogelijkheden. Dat is Bayern-onwaardig en gewoon niet goed genoeg."

Bayern keek al binnen zestien minuten tegen een 0-2-achterstand aan in de Allianz Arena. Daar bleef het lange tijd bij, maar Patrick Herrmann drukte de thuisploeg twee minuten voor tijd nog iets dieper in de zorgen door de 0-3 te maken.

"We begonnen goed, maar toen kwamen we uit het niets op achterstand", blikte Neuer terug. "De tweede tegentreffer volgde snel en was een klap in ons gezicht. Iedereen is gemotiveerd en staat met de juiste instelling in het veld, maar we liepen al snel achter de feiten aan."

Kovac baalt van individuele fouten

Kovac erkende eveneens dat de wedstrijd snel gespeeld was. De geplaagde coach zag zijn ploeg tegen Borussia Mönchengladbach dezelfde fouten maken als in de duels met Augsburg en Hertha BSC.

"We maakten opnieuw veel individuele fouten en dat wordt op Bundesliga-niveau afgestraft", zei Kovac. "Door die twee tegentreffers in de eerste helft raakten we van de leg. Gladbach heeft het heel goed gedaan, dat is waarom we met deze pijnlijke nederlaag moeten leven."

Bayern, dat vorig seizoen voor het zesde jaar op rij kampioen werd, staat door de tweede nederlaag van het nog prille seizoen op de vijfde plek in de Bundesliga. Koploper Borussia Dortmund heeft vier punten meer.

