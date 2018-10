Mark van Bommel is opgelucht dat PSV na de nederlaag in de Champions League tegen Internazionale (1-2) zaterdag eenvoudig afrekende met VVV-Venlo. De trainer zag zijn ploeg na een matig begin met 4-0 winnen in het Philips Stadion.

"Links en rechts zie ik dat topclubs verliezen na deze internationale week. Real Madrid heeft verloren, Bayern München ook, maar wij winnen. Dit was een professionele overwinning. Ik geef mijn spelers een dikke voldoende", zei Van Bommel tegen FOX Sports.

Van Bommel was minder te spreken over de start van PSV, dat 34 minuten nodig had om op voorsprong te komen. "Het begin was niet goed. Een simpele ingooi duurde al te lang, de eerste bal was niet altijd voor ons en we zetten te laat druk. Daardoor zag het er lamlendig uit."

"Wat je dan moet doen, is jezelf in de wedstrijd knokken. Noem het landje veroveren. Steeds een stukje dichter bij het doel van VVV komen en dan toeslaan. En dan hebben we gedaan."

Aan de 1-0 van Hirving Lozano ging een schitterende aanval vooraf. Via Gaston Pereiro, Pablo Rosario en Luuk de Jong kwam de bal bij de Mexicaan terecht. "Ik zag daar terug hoe ik wil voetballen met PSV", zei Van Bommel. "Dat was genieten."

Van Bommel belde spelers over selectie Oranje

De trainer, die nu al acht Eredivisiewedstrijden op rij gewonnen heeft met PSV, genoot ook van het feit dat hij met Jeroen Zoet, Denzel Dumfries, Steven Bergwijn, De Jong en Rosario maar liefst vijf spelers kon opstellen die deze week door bondscoach Ronald Koeman zijn geselecteerd voor het Nederlands elftal.

De 41-jarige Limburger, die 79 keer voor Oranje uitkwam, vertelde dat hij het vijftal zelf gebeld had om ze van de selectie op de hoogte te brengen.

"Ik was heel blij toen ik van Koeman hoorde dat vijf van mijn spelers erbij zitten. Zeker voor de drie debutanten (Dumfries, Rosario en Bergwijn, red.) is het prachtig. Ik dacht aan mijn eigen tijd en hoe mooi het was om voor het eerst bij Oranje te komen en daarom wilde ik het ze graag zelf vertellen. Het was leuk om ze te bellen."

De vijf PSV-spelers moeten zich maandagavond melden bij Oranje voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (13 oktober) en het oefenduel met België (16 oktober). De Eindhovenaren komen over twee weken weer in actie en dan is FC Emmen de tegenstander in het Philips Stadion.