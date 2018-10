Real Madrid-trainer Julen Lopetegui staat na drie maanden al onder grote druk, omdat zijn ploeg in de laatste vier wedstrijden niet gewonnen én niet gescoord heeft. Aanvoerder Sergio Ramos vindt het belachelijk dat er nu al druk gespeculeerd wordt over een mogelijk ontslag van de oud-keeper.

"Ik ga er niet over, maar het is nooit goed om van trainer te wisselen. Het zou bizar zijn als Lopetegui ontslagen zou worden. Het is veel te vroeg om daar al over te praten", aldus Ramos zaterdag tegen de Spaanse krant Marca na de pijnlijke 1-0-nederlaag bij Deportivo Alavés.

Het verlies in Estadio Mendizorrotza - door een goal van Manu Garcia in de 95e minuut - was al de derde nederlaag van Real in de laatste vier duels.

De 'Koninklijke' verloor afgelopen dinsdag in de Champions League met 1-0 bij CSKA Moskou, speelde vorig weekend in de competitie met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid en verloor drie dagen daarvoor bij Sevilla (3-0).

"We zijn als spelers de eersten die weten dat we meer kunnen doen om beter te worden", zei Ramos. "We begrijpen dat allemaal, dus dat gaan we ook doen. Iedereen die Real Madrid nu al afschrijft, zal daar op de lange termijn spijt van krijgen."

De verdediger reageerde geprikkeld op de suggestie dat Real Madrid de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo mist. "Mensen praten nu over Ronaldo omdat hij er niet meer is. Maar vergeet niet dat we ook weleens een doelpuntendroogte hadden toen hij er wel was."

Lopetegui neemt verantwoordelijkheid voor nieuwe nederlaag

Lopetegui, die vlak voor het WK moest stoppen als bondscoach van Spanje omdat hij al rond was met Real, nam de verantwoordelijkheid voor de nieuwe nederlaag van de Madrileense topclub.

"Als trainer ben ik de eindverantwoordelijke", stelde de 52-jarige Spanjaard. "Maar we kunnen niet negatief worden en moeten kalm blijven."

"Het is logisch dat de fans teleurgesteld zijn, maar dit team heeft de afgelopen drie maanden gewerkt als beesten. We moeten deze nederlagen ook in het goede perspectief zien, want het is pas oktober en we staan maar drie punten achter op koploper FC Barcelona."

Door de interlandperiode speelt Real Madrid zijn volgende wedstrijd pas over twee weken. Levante komt op zaterdag 20 oktober op bezoek in Bernabéu.

