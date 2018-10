José Mourinho heeft zaterdag na de 3-2-zege van zijn ploeg Manchester United op Newcastle United stevig uitgehaald naar de media. De geplaagde manager vindt dat hij het slachtoffer is van een heksenjacht.

"Ik ben 55 jaar en dit is de eerste keer dat ik een klopjacht meemaak", zei Mourinho na de wedstrijd op Old Trafford tegen BT Sport. "Het stemt me treurig hoeveel verdorvenheid er is in iets dat zo mooi zou moeten zijn. Maar ik ben een grote jongen, dus ik kan er wel mee omgaan."

De voormalige trainer van onder meer Chelsea en Real Madrid staat onder grote druk door de slechte seizoensstart van United. De 'Mancunians' verspeelden in de eerste acht Premier League-wedstrijden al elf punten en staan ondanks de zege op Newcastle op een matige achtste plek met dertien punten.

Engelse media speculeren al weken over een naderend ontslag van Mourinho. De tabloid The Daily Mirror gooide zaterdagochtend nog wat olie op het vuur door te melden dat de Portugees ongeacht het resultaat tegen Newcastle zou moeten vertrekken, een bericht dat tegengesproken werd door United.

"Dit is nieuw voor mij", aldus Mourinho. "Zoals een vriend van me vanochtend tegen me zei: als het morgen regent in Londen, krijg ik daar de schuld van. Als er problemen zijn met de onderhandelingen over Brexit, is dat ook mijn schuld. Dit is iets waar ik mee om moet gaan. Voetbal is mijn leven en ik hou er nog steeds van, ondanks alle negativiteit."

'Klopjacht had effect op United-spelers'

Mourinho had tegen Newcastle het gevoel dat de 'klopjacht' op hem een flink effect had op zijn spelers. United stond binnen tien minuten op een 0-2-achterstand door goals van Kenedy en Yoshinori Muto. In de laatste twintig minuten pakte de thuisploeg toch de zege door treffers van Juan Mata, Anthony Martial en Alexis Sánchez.

"Hoewel de spelers niet degenen zijn waarop gejaagd wordt, kunnen ze daar niet allemaal even goed mee omgaan. Ze waren in paniek in de openingsfase van de wedstrijd. Elke bal in ons strafschopgebied was gevaarlijk, er waren zelfs momenten dat ik vreesde dat we de bal in ons eigen doel zouden schieten."

De manager noemde expliciet de namen van de jonge spelers Scott McTominay en Marcus Rashford, die hij respectievelijk in de rust en in de 67e minuut wisselde. "Marcus Rashford was bedroefd op het veld en Scott McTominay was bang."

Mourinho heeft nog contract tot 2020

Mourinho sprak in de rust zijn spelers toe en drukte ze op het hart alles te geven. "We hadden een goed gesprek. We hebben elkaar niet beloofd dat we de wedstrijd zouden winnen. We hebben elkaar beloofd dat we er werkelijk alles aan zouden doen en geen angst zouden hebben, geen druk zouden voelen."

"En het team ging de tweede helft inderdaad in met een andere instelling en een ander geloof. We hebben zo hard gevochten, de spelers verdienen deze zege."

De coach lijkt zichzelf niet al te druk te maken over alle speculaties. "De clubleiding heeft me een contract tot juli 2020 gegeven", zei hij tegen de BBC. "Ik heb geen pistool op ze gericht. Ze hebben me dat contract gegeven, omdat ze dat wilden."

