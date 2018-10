PSV heeft zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt op VVV-Venlo. De Eindhovense club won met 4-0 in het Philips Stadion waardoor PSV na acht wedstrijden nog zonder puntenverlies is in de Eredivisie.

Halverwege leidde PSV met 1-0 door een goal van Hirving Lozano, waarna Luuk de Jong de voorsprong na rust verdubbelde. In de slotfase tekende invaller Érick Gutiérrez voor de 3-0 en maakte Lozano vanaf de strafschopstip zijn tweede.

Het is de vierde keer in de historie dat PSV louter wint in de eerste acht speelronden, na de seizoenen 1974/1975, 1987/1988 en 1999/2000. In 1987/1988 verspeelden de Brabanders onder leiding van Guus Hiddink in de eerste zeventien duels zelfs geen enkel punt.

Met de zege op VVV vergroot PSV de voorsprong op naaste achtervolgers Ajax, Feyenoord en Heracles Almelo tot acht punten. Die drie clubs komen zondag nog in actie. Feyenoord speelt om 14.30 uur uit tegen Willem II, terwijl Heracles op bezoek gaat bij Vitesse. Ajax sluit het Eredivisie-weekend om 16.45 uur thuis af tegen AZ.

VVV geeft PSV alle ruimte

VVV bleek voor PSV - dat met Trent Sainsbury speelde als vervanger van de zieke Daniel Schwaab - de ideale tegenstander voor herstel, na de 1-2-thuisnederlaag woensdag in de Champions League tegen Internazionale.

De thuisploeg had vanaf het begin het initiatief en kreeg ruimte om aan te vallen. Toch duurde het nog tot de 34e minuut voordat PSV op voorsprong kwam. Na een goede aanval via Gastón Pereiro, De Jong en opnieuw Pereiro kwam de bal bij Lozano en die klopte de van PSV gehuurde doelman Lars Unnerstall.

In de tweede helft besliste De Jong het duel. De aanvoerder verlengde een harde voorzet van Steven Bergwijn in de 64e minuut succesvol met zijn hoofd en maakte zo zijn zesde competitietreffer van dit seizoen.

Behich maakt Eredivisie-debuut

De comfortabele voorsprong gaf Van Bommel de mogelijkheid zomeraankopen Érick Gutiérrez en Aziz Behich, die zijn Eredivisie-debuut maakte, nog wat speeltijd te gunnen. De Mexicaan fleurde zijn invalbeurt op door drie minuten voor tijd op aangeven van Steven Bergwijn de 3-0 te maken.

In de negentigste minuut werd het ook nog 4-0. Arbiter Siemen Mulder besloot na bestudering van de beelden de bal op de strafschopstip te leggen na een overtreding van Chris Kum op Jorrit Hendrix. Bijzonder was dat Kum al gewisseld was toen Mulder zijn besluit nam.

Lozano maakte geen fout vanaf 11 meter. De vleugelspeler tekende zo voor zijn zevende competitiegoal dit seizoen waarmee hij De Jong voorbijging en zich alleen clubtopscorer van PSV mag noemen.

