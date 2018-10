Sc Heerenveen heeft zaterdag op kinderlijk eenvoudige wijze De Graafschap verslagen. Halverwege leidden de Friezen al met 0-4 op De Vijverberg en de eindstand was 0-5. Eerder op de avond boekte PEC Zwolle tegen Excelsior zijn eerste thuiszege van het Eredivisie-seizoen (2-0).

Heerenveen won dit seizoen nog helemaal geen thuiswedstrijd, maar de winst in Doetinchem was wel de tweede uitwinst. Met tien punten uit acht wedstrijden staat de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink achtste, terwijl De Graafschap met drie punten minder de vijftiende plaats bezet.

De Graafschap begon aardig tegen Heerenveen. Stef Nijland was gevaarlijk met een vrije trap, maar na 25 minuten was het aan de andere kant raak. Sam Lammers kapte twee spelers uit en schoot de bal fraai in de linkerbovenhoek.

Het was het begin van van een rampzalig kwartier voor De Graafschap. Kort na de 0-1 stuurde Arber Zeneli Lammers weg en de van PSV gehuurde spits maakte met een subtiel balletje ook de 2-0. Weer een paar minuten later besliste Michel Vlap de wedstrijd met een schuiver (3-0) en in de veertigste minuut maakte de 21-jarige middenvelder het met een wippertje nog erger voor de thuisploeg (0-4).

De Graafschap bleek in de tweede helft niet bij machte iets terug te doen, zeker niet nadat Erik Bakker de doorgebroken Vlap neerhaalde en van het veld moest. Invaller Jizz Hornkamp bepaalde de eindstand met een intikker vlak voor tijd op 0-5.

Van Duinen en Lam scoren voor PEC

Bij PEC-Excelsior zette Mike van Duinen de thuisploeg halverwege de eerste helft op voorsprong. De oud-speler van Excelsior, die vorig seizoen namens de Kralingers nog trefzeker was tegen PEC, haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en doelman Sonny Stevens liet de bal door zijn handen glippen.

Tien minuten na rust kopte Thomas Lam in zijn honderdste duel in de Eredivisie raak na een afgemeten vrije trap van Younes Namli (2-0).

PEC, dat zijn eerste drie thuisduels verloor, heeft uit de laatste drie wedstrijden zeven punten gehaald. De ploeg van trainer John van 't Schip won twee weken geleden bij FC Emmen (0-1) en speelde vorig weekend gelijk bij AZ (2-2).

De club uit Overijssel klimt met tien punten naar het linkerrijtje (negende), al kunnen Vitesse, Willem II en FC Emmen PEC zondag nog inhalen.

Excelsior verloor voor de eerste keer in vier competitiewedstrijden. De Rotterdammers staan met negen punten op de elfde plek.

