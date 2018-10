ADO Den Haag heeft zaterdag zijn eerste competitiezege sinds 1 september geboekt. De ploeg van Alfons Groenendijk was in eigen huis met 1-0 te sterk voor FC Groningen, dat alweer zijn zesde nederlaag in acht Eredivisie-duels leed.

Elson Hooi maakte na ruim een half uur de enige treffer van de wedstrijd in het Cars Jeans Stadium.

ADO had sinds de 2-4-zege op Excelsior op 1 september niet meer gewonnen in de Eredivisie. In de laatste drie wedstrijden verloren de Hagenaars van PSV (0-7) en speelden ze gelijk bij Vitesse en sc Heerenveen (beide 1-1).

De formatie van Groenendijk stijgt met elf punten in ieder geval voor even van de elfde naar de zevende plek.

FC Groningen verkeert nog steeds in heel zwaar weer. Het elftal van de nieuwe trainer Danny Buijs staat voorlaatste met vier punten uit acht duels. De noorderlingen wonnen dit seizoen alleen uit bij De Graafschap (0-1) en hebben pas vier keer gescoord.

El Khayati wederom heel belangrijk voor ADO

In het eerste kwart van ADO-FC Groningen gebeurde er vrij weinig voor beide doelen. Het was niet verrassend dat een ingeving van Abdenasser El Khayati het duel openbrak. De spelmaker van ADO gaf de bal in de 32e minuut panklaar voor op Hooi, die bij de tweede paal van dichtbij de openingstreffer maakte.

Het was de derde assist van het Eredivisie-seizoen voor El Khayati, die ook al zeven keer heeft gescoord. De middenvelder was betrokken bij tien van de laatste elf ADO-goals.

De Mexicaan Uriel Atuma kreeg nog voor rust een goede kans op de gelijkmaker, maar hij kreeg zijn voet niet goed achter de voorzet van de Japanner Ritsu Doan.

Buijs bracht in de tweede helft aanvaller Mimoun Mahi, maar de aanvaller kon er ook niet voor zorgen dat FC Groningen veel kansen creëerde. De bezoekers hoopten wel op een een penalty na een vermeende handsbal van Tom Beugelsdijk, maar de VAR oordeelde dat het geen strafschop was.

Aan de andere kant was Tomas Necid twee keer dicht bij de 2-0, maar de spits wist niet te scoren. In de blessuretijd kreeg Samir Memisevic nog een ultieme kans om FC Groningen een punt te bezorgen, maar de Bosniër kreeg de bal er ook niet in.

