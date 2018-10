Juventus heeft zaterdag ook zijn achtste wedstrijd in de Serie A gewonnen. De koploper uit Turijn won mede door een goal van Cristiano Ronaldo op bezoek bij Udinese (0-2). In Spanje verloor Real Madrid door een heel late treffer ook van Deportivo Alavés (1-0).

De eindstand bij Udinese-Juventus stond bij rust al op het bord. De Uruguayaanse middenvelder Rodrigo Bentancur opende in de 33e minuut koppend de score, zijn eerste competitiedoelpunt voor de 'Oude Dame'.

Vier minuten later stond het al 0-2. Ronaldo, die afgelopen dinsdag geschorst was voor het Champions League-duel met Young Boys (3-0-zege), schoot na terugleggen van Mario Mandzukic met zijn linkerbeen knap raak in de lange hoek. Het was de vierde competitietreffer dit seizoen voor de topaankoop van de Italiaanse kampioen.

Bram Nuytinck speelde samen met de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong, die international is voor Nigeria, negentig minuten centraal achterin bij Udinese. Hidde ter Avest bleef de hele wedstrijd op de bank bij de nummer vijftien van de Serie A.

Ronaldo begon gewoon in de basis bij Juve, hoewel hij verwikkeld is in een verkrachtingszaak. Een Amerikaanse vrouw beschuldigt de Portugees ervan dat hij haar in 2009 in een hotel in Las Vegas verkracht heeft. De 33-jarige aanvaller ontkent alle aantijgingen.

Juventus schaarde zich eerder deze week achter de vedette en trainer Massimiliano Allegri zei dat hij de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar gewoon zou opstellen. Ronaldo besliste in een gesprek met de Portugese bondscoach Fernando Santos en bondsvoorzitter Fernando Gomes wel dat hij dit jaar niet meer opgeroepen zal worden voor zijn nationale team.

Geen speeltijd Kluivert bij AS Roma

Ook AS Roma won zaterdag in de Serie A. Met Justin Kluivert en Rick Karsdorp negentig minuten op de bank was de ploeg van trainer Eusebio Di Francesco met 0-2 te sterk voor Empoli, dat achttiende staat. Roma is nu de nummer drie, maar de achterstand op koploper Juventus bedraagt al tien punten.

Roma-middenvelder Steven N'zonzi kopte in de eerste helft de 0-1 op het scorebord in Stadio Carlo Castellani en Edin Dzeko maakte er in de slotfase 0-2 van. Tussendoor miste Francesco Caputo namens Empoli een strafschop. De spits schoot over.

Voor AS Roma is het de vierde zege op een rij. Dinsdag werd Viktoria Plzen in de Champions League met 5-0 verslagen en daarvoor won de ploeg met 3-1 van stadgenoot Lazio en met 4-0 van Frosinone.

Real Madrid krijgt nieuwe tik van Deportivo Alavés

In de Primera Division duurt de crisis van Real Madrid voort. De 'Koninklijke' verloor zaterdag in de Primera División met 1-0 van Deportivo Alavés. De winnende treffer van Manu Garcia viel pas in de 95e minuut.

Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Real niet wist te winnen én niet wist te scoren. De ploeg van Julen Lopetegui verloor afgelopen dinsdag in de Champions League met 1-0 bij CSKA Moskou, speelde vorig weekend in de competitie met 0-0 gelijk tegen Atlético Madrid en verloor drie dagen daarvoor bij Sevilla (3-0).

De Madrilenen staan met veertien punten nog wel tweede, maar kunnen deze speelronde ingehaald worden door Sevilla, Atlético Madrid, Real Betis en Espanyol. Koploper FC Barcelona kan zondag bij een overwinning bij Valencia een voorsprong van drie punten nemen op Real en Alavés, dat derde staat met veertien punten.

Donk kopt Galatasaray in slotfase naar zege

In Turkije had Ryan Donk niet lang nodig om een doorslaggevende rol te spelen bij Antalyaspor-Galatasaray (0-1). De Nederlander viel in de 85e minuut in bij de bezoekers en kopte amper twee minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd binnen.

Galatasaray blijft door zijn zesde zege van het seizoen koploper met achttien punten. Nummer twee Kasimpasa volgt op drie punten, maar Istanbul Başakşehir en Besiktas kunnen zondag nog op één punt van de eerste plek komen.

Istanbul Başakşehir gaat op bezoek bij het Fenerbahçe van de geplaagde trainer Phillip Cocu (aftrap: 17.00 uur), terwijl Besiktas een uitwedstrijd tegen Konyaspor speelt (aftrap: 19.30 uur).

