Tottenham Hotspur heeft zaterdag een kleine zege geboekt tegen hekkensluiter Cardiff City. Het duel op Wembley eindigde in 1-0, terwijl Watford thuis hard onderuitging tegen Bournemouth (4-0).

De 'Spurs' hebben door de overwinning één punt achterstand op Manchester City en Liverpool, respectievelijk de nummer één en twee in de Premier League. De koplopers treffen elkaar zondag op Anfield.

Eric Dier was met een vroege goal matchwinner bij Tottenham, dat deze week met 2-4 van FC Barcelona verloor in de Champions League. In de achtste minuut kwam de bal uit een corner via het hoofd van Davinson Sánchez voor de voeten van de Engels international en die schoot binnen.

Het laatste uur speelde Tottenham tegen tien man, omdat Cardiff-middenvelder Joe Ralls direct rood kreeg na een harde tackle op Lucas Moura. De ploeg van Mauricio Pochettino kreeg kansen om de score uit te bouwen, maar zelfs met een man meer lukte dat niet.

Grootste zege ooit Bournemouth in Premier League

Ook Bournemouth speelde tegen Watford een groot deel van de wedstrijd met een man meer. De Belg Cristian Kabasele kreeg op Vicarage Road na 32 minuten zijn tweede gele kaart omdat hij een penalty veroorzaakte.

Bournemouth, met Nathan Aké negentig op het veld, leidde op dat moment met 1-0 door een goal van middenvelder David Brooks en de Noorse aanvaller Joshua King maakte er vanaf elf meter 2-0 van. Nog voor rust maakte King zijn tweede.

In de tweede helft bepaalde Callum Wilson de eindstand op 4-0 en dat is de grootste uitzege ooit van Bournemouth in de Premier League. De ploeg van trainer Eddie Howe speelt sinds 2015 op het hoogste niveau.

Bournemouth staat nu op een knappe vijfde plaats en Watford, dat aantrad zonder de geblesseerde Daryl Janmaat, zakte naar de achtste plaats.

Van Aanholt verliest met Crystal Palace

Ook Wolverhampton Wanderers blijft opvallend goed presteren. De ploeg van de Portugese trainer Nuno won met 0-1 bij Crystal Palace en steeg daardoor naar de zevende plaats. Matt Doherty maakte na rust de enige treffer van de wedstrijd op Selhurst Park. Patrick van Aanholt speelde negentig minuten mee bij Crystal Palace, terwijl Jaïro Riedewald buiten de wedstrijdselectie werd gelaten.

Het duel tussen middenmoters Leicester City en Everton eindigde in 1-2 voor de bezoekers uit Liverpool. De Braziliaan Richarlison zette Everton al snel op een 0-1-voorsprong en de Portugees Ricardo Pereira maakte kort voor rust gelijk in het King Power Stadium.

Nadat Leicester-captain Wes Morgan na 63 minuten zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg, maakte Gylfi Sigurdsson of zeer fraaie wijze de winnende goal voor Everton.

Van La Parra pakt met Huddersfield punt bij Burnley

Rajiv van La Parra pakte met Huddersfield Town een punt op bezoek bij Burnley (1-1), dat achtste staat. Sam Vokes, international van Wales, scoorde voor rust voor de thuisploeg en na rust maakte de Duitser Christopher Schindler gelijk voor de degradatiekandidaat. Van La Parra was op dat moment al gewisseld.

Er staat zaterdag nog één wedstrijd op het programma in de Premier League. Manchester United is om 18.30 uur begonnen aan het thuisduel met Newcastle United.

